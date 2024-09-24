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РИА Новости

Ударный дрон "Иноходец" уничтожил танк ВСУ в Курской области

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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ударным дроном в Курской области

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского танка беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.

По данным министерства, движение танка в районе одного из населенных пунктов курского приграничья было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север".

"После определения и подтверждения точных координат места нахождения боевой машины противника было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.

На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание, взрыв и интенсивное горение вражеского танка.

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Россия
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