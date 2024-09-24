Что известно о рекордах пилотируемой космонавтики

23 сентября 2024 года, после возвращения на Землю на космическом корабле "Союз МС-25", космонавт Роскосмоса Олег Кононенко стал новым мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2024 года, после возвращения на Землю на космическом корабле "Союз МС-25", космонавт Роскосмоса Олег Кононенко стал новым мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе. За пять орбитальных миссий он налетал 1 111 суток.

ТАСС подготовил материал о рекордах пилотируемой космонавтики.

Рекорд по общей продолжительности полетов

Прежнее достижение - 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд - было установлено в 2015 году российским космонавтом Геннадием Падалкой, совершившим пять полетов в космос. Рекорд Падалки был утвержден 15 апреля 2016 года Международной авиационной федерацией (Federation Aeronautique Internationale, FAI).

Среди женщин больше всего времени в космосе провела американка Пегги Уитсон - 675 суток 3 часа 50 минут 13 секунд (за четыре орбитальных полета).

Самый длительный орбитальный полет

Самый длительный в истории мировой космонавтики непрерывный орбитальный полет - 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд - осуществил российский космонавт Валерий Поляков в январе 1994 года - марте 1995 года, работая на станции "Мир".

Среди женщин это достижение принадлежит американке Кристине Кук, которая в ходе полета 14 марта 2019 года - 6 февраля 2020 года провела в космическом полете 328 суток 13 часов 58 минут 37 секунд (работала на МКС в составе 59-й, 60-й и 61-й основных экспедиций).

Рекорды по выходам в открытый космос

Самый длительный выход в открытый космос - 8 часов 56 минут - выполнили 11 марта 2001 года с борта Международной космической станции американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс.

Наибольшее число выходов - 16 - выполнил российский космонавт Анатолий Соловьев. В общей сложности, по данным Роскосмоса, он провел в открытом космосе 78 часов 46 минут. Все выходы были совершены с борта советской (впоследствии российской) орбитальной станции "Мир" в период с 1990 по 1998 год.

Среди женщин рекордсменом по общему времени работы в открытом космосе является Пегги Уитсон - 60 часов 19 минут (за 10 выходов).

Наибольшее число людей, одновременно находящихся в орбитальных полетах

Наибольшее число человек, одновременно находящихся в космосе, было зафиксировано 11 сентября 2024 года. Всего в этот день на околоземной орбите оказались 19 участников полетов по разным программам, представители трех стран (России, США и Китая).

На Международной космической станции работали 12 человек, прибывшие в разное время как участники экспедиции МКС-71 (на российском корабле "Союз МС-24"), рабочей миссии Crew-8 (на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX) и первой пилотируемой миссии Crew Flight Test (на американском корабле Starliner разработки Boeing). Среди них: пять россиян - Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребёнкин, Алексей Овчинин, Иван Вагнер; семь американцев - Мэтью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор, Сунита Уильямс, Дональд Петтит.

На китайской станции "Тяньгун" находились три тайконавта (так в КНР называют космонавтов): Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу (прибыли на станцию в апреле 2024 года на корабле "Шэньчжоу-18").

Кроме того, в автономном орбитальном полете были участники коммерческой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon: американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.

Предыдущий рекорд был установлен 30 мая 2023 года, тогда общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.

Возрастные рекорды орбитальных полетов

Самым молодым космонавтом на момент старта был Герман Титов (СССР). В свой первый и единственный полет, который состоялся 6-7 августа 1961 года на корабле "Восток-2", он отправился в возрасте 25 лет 10 месяцев 26 дней.

Старейшим астронавтом является американец Джон Гленн (младший). При запуске 29 октября 1998 года шаттла Discovery, в состав экипажа которого он входил, Гленну было 77 лет 3 месяца 11 дней.

Самая молодая среди женщин-космонавтов - Валентина Терешкова (СССР). На момент запуска корабля "Восток-6", 16 июня 1963 года, ей было 26 лет 3 месяца 11 дней.

Самая возрастная женщина-астронавт - Пегги Уитсон (США). 22 мая 2023 года она отправилась в свой четвертый полет (как командир коммерческой миссии Axiom 2 на МКС) в возрасте 63 лет 3 месяцев 14 дней. Ранее рекорд принадлежал американке Барбаре Морган (8 августа 2007 года она отправилась на шаттле Endeavour в свой первый и единственный полет, ей было 55 лет 8 месяцев 12 дней).