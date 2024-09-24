Песков прокомментировал инцидент, якобы произошедший в ходе испытаний ракеты «Сармат»

Источник изображения: topwar.ru

Кремль не располагает об этом никакой информацией. Так глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, якобы произошедший в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Он говорил об этом на сегодняшнем брифинге в Кремле.

Мы не располагаем никакой информацией на этот счет

- ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, за информацией следует обращаться не в Кремль, а в пресс-службу российского министерства обороны, так как данная тема находится в компетенции военного ведомства.

Поводом для вопроса, который журналист задал Пескову, стала вчерашняя публикация в западных СМИ о неком инциденте с ракетой «Сармат». Как утверждают они, он якобы произошел во время испытаний на космодроме «Плесецк». Западные журналисты написали, что в результате происшествия на стартовой площадке образовался кратер диаметром 60 метров.

«Сармат» – это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он должен заменить еще советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Впервые «Сармат» запустили в апреле 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, в феврале текущего года первые комплексы поступили в войска.

Источник изображения: topwar.ru

Среди прочего, Песков упоминал на сегодняшнем брифинге так называемый «мирный план Зеленского». По словам главы кремлевской пресс-службы, российские власти начнут изучать данный документ, когда его опубликуют в официальных источниках.