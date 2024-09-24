Рябков: Россия не будет возобновлять ядерные испытания, пока от них воздерживаются США

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Россия может провести ядерные испытания, но делать этого не будет, пока от них воздерживаются Соединенные Штаты. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Хотя российский ядерный полигон на архипелаге Новая Земля полностью готов, Россия не намерена менять свою позицию по вопросу проведения ядерных испытаний, их не будет, пока этой же позиции придерживаются США. Если Вашингтон примет решение о возобновлении таких испытаний, Россия предпримет аналогичные шаги.

Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США.

— заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее ряд западных СМИ предположил, что Россия может возобновить ядерные испытания в ответ на снятие ограничений на удары вглубь России западными ракетами, хотя никто из представителей российской власти этого не говорил. В общем, на Западе сами всё придумали и сами же себя напугали.

Напомним, что СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия в 1990 году, а в 1996-м уже Россия подписала, а в 2000-м ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но в ноябре 2023 года Москва отозвала свою ратификацию, поскольку США отказались его ратифицировать.