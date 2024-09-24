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ТАСС

Экипаж "Союза МС-25" завершил годовую миссию на МКС

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Астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб
Астронавт NASA Трейси Дайсон, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб.
Источник изображения: © Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю после самой длительной миссии по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля "Союз МС-25", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на станцию 15 сентября прошлого года - их миссия стала самой длительной по программе МКС и к моменту посадки составила более 374 суток. Американка Трейси Дайсон, прибывшая в марте, на станции провела чуть меньше полугода.

Дольше Кононенко и Чуба на орбите в рамках одной экспедиции пробыли только космонавты Валерий Поляков и Сергей Авдеев, совершавшие полеты на борту орбитальной станции "Мир". Так, Поляков пробыл на орбите 437 суток в 1994-1995 годах, а Авдеев - 379 суток в 1998-1999 годах.

Кроме того, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко установил несколько абсолютных рекордов в истории космонавтики. 4 февраля он стал новым чемпионом по суммарному пребыванию на орбите, обогнав россиянина Геннадия Падалку, а в июне стал первым землянином, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток. По возвращении на Землю суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.

За год полета на МКС было проведено 16 коррекций орбиты с помощью двигателей российских кораблей. Кроме того, Кононенко и Чуб совершили два выхода в открытый космос. Экипаж МКС за время экспедиции также принял 14 космических кораблей.

  

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