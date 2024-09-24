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Ту-95: этот старый бомбардировщик практически неудержим (The National Interest, США)

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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

Несмотря на возраст, Ту-95 остается основой воздушного флота России, пишет TNI. Этот самолет времен холодной войны "практически неудержим", признает автор. А ведь когда-то с него сбросили "царь-бомбу".

Майя Карлин (Maya Carlin)

Бомбардировщики Ту-95: “вечная” российская угроза перехвачена у берегов Аляски

Сообщается, что в начале мая ВВС США перехватили российские бомбардировщики Ту-95 (по классификации НАТО: Bear или “Медведь”) у берегов Аляски. По данным Министерства обороны России, два Ту-95 совершали полет над Беринговым проливом, когда для их сопровождения были подняты американские истребители F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”).

“Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более одиннадцати часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил”, — говорится в заявлении Министерства обороны России.

Отправив Ту-95 к берегам Аляски, Москва продемонстрировала свои возможности дальней авиации. Этот самолет времен холодной войны остается на вооружении уже более полувека, принимая на себя с течением лет все новые и новые роли и не теряя актуальности. Несмотря на почтенный возраст, бомбардировщик “Медведь” остается основой воздушного флота России.

Представляем Ту-95

Чтобы противостоять стратегическим бомбардировщикам, которые использовались ВВС США в годы Второй мировой войны, советские инженеры задумали отечественный аналог. Разработка четырехмоторного бомбардировщика, способного пролететь 8 000 километров и поразить цели в континентальной части США, началась в 1950 году. Некоторые считают, что “Медведь” — это российская версия американского B-52, только в турбовинтовом исполнении.

“Медведь” оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Кузнецова, каждый из которых имеет два четырехлопастных винта, вращающихся в противоположных направлениях. Советы предпочли турбовинтовой вариант, потому что ранние реактивные двигатели оказались слишком “прожорливыми”. Мощная двигательная система Ту-95 — детище Фердинанда Бранднера, члена нацистской партии, схваченного советскими войсками после попытки бежать в Прагу ближе к концу войны.

Ту-95 совершил свой первый полет в 1952 году и официально поступил на вооружение советских ВВС несколько лет спустя. В 1961 году Хрущев объявил о намерении СССР взорвать мощнейшую ядерную бомбу в истории. АН602 или “Царь-бомба” в итоге была сброшена на парашюте с борта Ту-95В. Эта модификация “Медведя” оснащалась доработанными двигателями, а также специальными подвесками и механизмами сброса для гигантской бомбы.

За долгие годы были созданы другие варианты бомбардировщика, включая противолодочную модификацию Ту-142. Как подробно описано в издании Airforce Technology, самолеты-радиоретрансляторы оснащены комплектами связи очень низкой частоты с подфюзеляжным антенным блоком. Обтекатель спутниковой связи установлен прямо за фонарем. Самолеты поддерживают связь между подводными лодками Северного и Тихоокеанского флотов и российскими командными пунктами.

Советы разрабатывали и другие экспериментальные варианты “Медведя”, включая атомолет с ядерным реактором на борту Ту-95ЛАЛ и ракетоносец Ту-95К. До стадии производства дошли дальний разведчик Ту-95МР и Ту-95К, способный запускать ракеты Х-22.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана в Израиле. Также публикуется в Jerusalem Post и Times of Israel

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