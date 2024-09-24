dikGAZETE: от войны с Россией Европа только проиграет

Европа пытается ослабить Россию по указке Вашингтона и не понимает, что за это ей придется заплатить непомерно высокую цену, пишет dikGAZETE. Если украинский конфликт распространится по европейскому континенту, от этого проиграет все человечество. Поэтому необходимо как можно скорее найти способ установить мир с Россией.

Фуад Сафаров

Мы побеседовали с турецким политиком Османом Козаном о напряженности в отношениях Москвы и Запада в контексте российско-украинского конфликта. В этой связи Козан поделился своими мыслями и предостережениями.

Россия рассматривает желание Украины присоединиться к НАТО и расширение Североатлантического альянса на восток как риск и угрозу для ее собственной безопасности. С присоединением Крыма в 2014 году и поддержкой движений в Донецкой и Луганской областях она обратилась к мерам военной безопасности.

Окружение России со стороны НАТО через Украину и поставки оружия Киеву, судя по всему, изменят мировую политику. Поддержка Украины Североатлантическим альянсом заставила Россию перестроить свои военные стратегии и политику в сфере безопасности. Можно сказать, что с увеличением военных расходов началась и гонка вооружений. Существует риск того, что она стремительно распространится сначала на Европу, а затем и на весь мир.

Настойчивые усилия НАТО по расширению на восток и попытки альянса сделать это через Украину, а также стратегия истощения России в военном отношении посредством долгосрочной войны продолжат день ото дня усиливать напряженность между Россией и Западом. Это неизбежно приведет к формированию новых альянсов.

Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает влиять на мировые энергетические рынки и торговые пути. Энергетическая зависимость Европы от России, обращение к новым способам эскалации конфликтных процессов и попытки оказать давление на Москву с помощью экономических санкций не дали желаемых результатов, поэтому Запад может пуститься в новые поиски.

Североатлантический альянс поставляет дальнобойные вооружения Украине, а Владимир Путин решительно настроен дать ответ в случае использования этого оружия против России. В таких условиях может вспыхнуть третья мировая война, которая затронет всю Европу. Москва активизирует свои операции и усилит военное присутствие в приграничных регионах.

Отдельным препятствием на пути к миру выступает стратегия Европы, действующей под управлением США, — растянутая во времени стратегия ослабления России. Безоговорочная поддержка Украины со стороны НАТО вместо мирного урегулирования и втягивание альянса в войну можно рассматривать как долгосрочный спланированный процесс.

Поддержка Украины западным альянсом заставила многие страны пересмотреть свою внешнюю политику. Турция как член НАТО, учитывая ее стремление к политике баланса, торговое сближение с Россией и запрос на присоединение к БРИКС, выступает в качестве страны, на которую больше всего влияет внешняя политика России в связи со специальной военной операцией на Украине.

Турция наиболее близка к изоляции внутри НАТО и поэтому пытается проложить новый путь в своей внешней политике с точки зрения региональной безопасности, военного баланса и экономических отношений со своими соседями. Изменения во внешней политике Турции могут повлечь за собой долгосрочные перемены не только в региональной, но и в мировой политике.

Вместе с тем Анкара может содействовать прямым переговорам между европейскими странами, Россией и Украиной о мире и выступить в качестве посредника. Взаимодействуя с ООН и другими международными организациями, Европа может разработать глобальный подход к разрешению конфликта.

Страны Старого Света должны правильно понимать ядерную мощь России и активизировать шаги к миру дипломатическими средствами. Неспособность европейцев действовать независимо от США может заставить весь континент заплатить высокую, непоправимую цену. В войне, распространившейся на Европу, победителей не будет, а проигравшим окажется все человечество.