BAE Systems получила дополнительный заказ на поставку ББМ AMPV для СВ США

ЦАМТО, 23 сентября. Минобороны США 20 сентября объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems Land and Armaments дополнительного соглашения на поставку многоцелевых ББМ AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle).

Стоимость контракта составляет 184,351 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и, как планируется, завершатся к 31 мая 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, программа AMPV – это одна из основных программ модернизации бронетехники СВ США. ББМ AMPV должны заменить устаревшие M-113, которые составляют около 30% гусеничных машин в составе бронетанковых боевых бригадных групп (ABCT – Armored Brigade Combat Team).

Начальный контракт стоимостью 383 млн. долл. на разработку и поставку новой многоцелевой бронированной машины AMPV СВ США подписали с BAE Systems по итогам тендера в декабре 2014 года.

В январе-феврале 2019 года с BAE Systems были подписаны первые контракты на сумму до 575 млн. долл. для начала мелкосерийного производства AMPV. В январе 2020 года с компанией было заключено дополнительное соглашение стоимостью 400,906 млн. долл. на поставку 160 ед. AMPV.

Церемония поставки первой AMPV в версии машины управления для проведения испытаний состоялась в августе 2020 года. Программа предполагает закупку в общей сложности до 2297 бронемашин.

Командование СВ США 1 сентября 2023 года заключило с BAE Systems контракт, предусматривающий начало полносерийного производства в рамках программы AMPV. Соглашение стоимостью 797 млн. долл. включало опционы, в случае реализации которых, общая стоимость закупки составит 1,6 млрд. долл.

AMPV разработана на базе модернизированной боевой машины пехоты "Брэдли" M2 с демонтированной башней, имеет с ней общую трансмиссию и подвеску. AMPV будут поставлены в версиях машины общего назначения M1283, машины управления M1286, транспортера 120-мм миномета M1287, машины медицинской эвакуации M1284 и санитарной машины M1285.