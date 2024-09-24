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ТАСС

СМИ: некоторые поставляемые Украине Западом снаряды оказались неисправными

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Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

Из каждых 10 тыс. выпущенных боеприпасов пять взорвались преждевременно, указывает газета Handelsblatt

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Часть артиллерийских боеприпасов, которые Украине предоставляет Запад, являются неисправными. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о снарядах, которые Киев получил в рамках чешской инициативы, а также из США. В августе, как отмечает газета, украинские власти проинформировали Прагу о случаях взрыва снарядов сразу после их выхода из ствола орудия. В ходе боевого применения вышеупомянутых боеприпасов произошли "многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 м от выходного сечения сопла", в результате чего "пострадал личный состав и были повреждены артиллерийские системы", говорится в письме, имеющемся в распоряжении Handelsblatt.

Причиной неисправности называют старые детонаторы М515 и М51А5, разработанные еще во времена Второй мировой войны. По данным украинской стороны, при поставке почти 35 тыс. артиллерийских снарядов погрешность составила 0,05%. Таким образом, из каждых 10 тыс. выпущенных снарядов пять взорвались преждевременно, указывает газета.

Издание замечает, что в Минобороны Чехии, комментируя данную информацию, пояснили, что технические проблемы с артиллерийскими снарядами возникали "в ничтожном числе случаев". Однако эти проблемы были решены совместно с поставщиками, подчеркивает газета. Кроме того, все страны, участвующие в инициативе, были проинформированы соответствующим образом. После того как анализ ошибок предоставили украинским партнерам, новых сообщений об инцидентах не поступало, констатирует Handelsblatt.

Чешская компания Czechoslovak Group, чье дочернее предприятие Excalibur Army является одним из важнейших поставщиков боеприпасов на Украину, также признает наличие неисправностей. Однако это касается лишь части боеприпасов, поставленных в рамках чешской инициативы. Аналогичные случаи произошли с артиллерийскими снарядами того же типа, отправленными другим союзником. Командование сухопутных войск США в Европе также было проинформировано Киевом о проблемах в августе, резюмирует газета.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла средства для закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. К настоящему моменту в инициативе участвуют 18 стран. 

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США
Украина
Чехия
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