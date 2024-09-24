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Военное обозрение

Глава правительства РФ рассказал о росте производства электроники, включая компьютеры

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на планы коллективного Запада отправить нашу страну в «каменный век» путем ввода беспрецедентных экономических ограничений и изоляции от внешних рынков, Россия стремительно развивает практически все свои сферы, включая высокотехнологичное производство.

Так, за первые семь месяцев текущего года в РФ на 16% увеличилось производство компьютеров и их комплектующих, а выпуск телекоммуникационного оборудования и радионавигационных систем увеличился на 40 и 60 процентов соответственно. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2024» заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, глава правительства добавил, что благодаря проектам, поддержанным ранее, в прошлом году на рынке появились новые российские технологические решения, включая автономный программно-аппаратный комплекс для 3D-печати.

Стоит отметить, бесполезность антироссийских санкций, введенных США и их партнерами, уже стала очевидной. Более того, рестрикции нанесли ощутимый вред западным странам, промышленность которых лишилась доступных энергоресурсов, а производители потеряли огромный рынок сбыта. В свою очередь, российские компании стремительно занимают ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов, развивая выпуск отечественной, импортозамещенной продукции, тем самым лишь укрепляя устойчивость нашей экономики.

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