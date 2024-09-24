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РИА Новости

Патрушев обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Патрушев в Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для ВМФ

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге обсудил подготовку специалистов командного звена для отечественного Военно-морского флота.

Как сообщили журналистам в аппарате Патрушева, помощник главы государства посетил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Начальник академии Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой военного учебно-научного центра, а также с образовательными и научными программами.

"Николай Патрушев обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для Военно-морского флота с целью реализации приоритетов развития военно-морской деятельности, поддержания кадрового потенциала на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил ВМФ. Отдельный акцент на встрече сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения", - говорится в сообщении.

Патрушев также посетил структурное подразделение военного учебно-научного центра ВМФ – военный институт дополнительного профессионального образования, где познакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее профессиональное образование. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей ВМФ.

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" участвует в решении важнейших вопросов строительства, подготовки и применения Военно-морского флота. Представители ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" на постоянной основе принимают участие во всех основных мероприятиях стратегической, оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ.

Патрушев также сообщил, что его посещение академии и обсуждение вопросов развития ВМФ проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по стратегическому развитию ВМФ. Совет является рабочим органом Морской коллегии, одна из функций которого - анализ состояния и тенденций стратегического развития ВМФ, прогнозирование, выявление и оценка новых военных угроз с морских и океанских направлений.

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