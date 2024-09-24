Главнокомандующего ВМФ Моисеева назначили замруководителя Совета по развитию ВМФ

Утвержден состав Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Состав Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота утвержден, заместителем руководителя определен главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Об этом сообщили в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Председатель коллегии посетил в Санкт-Петербурге Военно-морскую академию имени Кузнецова, в ходе которой отметил, что это посещение и обсуждение вопросов развития флота проводится в рамках подготовки к заседанию совета по стратегическому развитию ВМФ.

"Помощник президента также сообщил, что он утвердил состав совета. Заместителями руководителя совета определены главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и советник председателя Морской коллегии России Михаил Попов. Возглавил совет - председатель Морской коллегии Николай Патрушев", - сообщили в аппарате помощника президента.

В ходе посещения академии ее начальник Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой учебно-научного центра и с образовательными программами. Председатель Морской коллегии обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для флота. Также отдельный акцент на встрече был сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения.

Патрушев также посетил и военный институт дополнительного профессионального образования, который является структурным подразделением Военного учебно-научного центра ВМФ. Там он ознакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее образование. Помимо этого, председатель Морской коллегии обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей флота.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ 13 августа. В ее составе были созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. В числе задач коллегии - укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, развитие Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации РФ и обеспечение гарантированного доступа России к глобальным транспортным коммуникациям, а также предотвращение загрязнения морской среды и сохранение ее биологического разнообразия.