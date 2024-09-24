Войти
ТАСС

Главнокомандующего ВМФ Моисеева назначили замруководителя Совета по развитию ВМФ

122
0
0
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Утвержден состав Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Состав Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота утвержден, заместителем руководителя определен главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Об этом сообщили в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Председатель коллегии посетил в Санкт-Петербурге Военно-морскую академию имени Кузнецова, в ходе которой отметил, что это посещение и обсуждение вопросов развития флота проводится в рамках подготовки к заседанию совета по стратегическому развитию ВМФ.

"Помощник президента также сообщил, что он утвердил состав совета. Заместителями руководителя совета определены главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и советник председателя Морской коллегии России Михаил Попов. Возглавил совет - председатель Морской коллегии Николай Патрушев", - сообщили в аппарате помощника президента.

В ходе посещения академии ее начальник Николай Евменов познакомил Патрушева с материально-технической базой учебно-научного центра и с образовательными программами. Председатель Морской коллегии обратил внимание на вопросы совершенствования подготовки специалистов командного звена для флота. Также отдельный акцент на встрече был сделан на перспективах военно-научного сопровождения кораблестроения.

Патрушев также посетил и военный институт дополнительного профессионального образования, который является структурным подразделением Военного учебно-научного центра ВМФ. Там он ознакомился с процессом переподготовки и повышения квалификации офицеров, имеющих высшее образование. Помимо этого, председатель Морской коллегии обсудил вопросы практической подготовки кадров плавсостава подводной и надводной составляющей флота.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ 13 августа. В ее составе были созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. В числе задач коллегии - укрепление обороны и безопасности России в Мировом океане, развитие Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации РФ и обеспечение гарантированного доступа России к глобальным транспортным коммуникациям, а также предотвращение загрязнения морской среды и сохранение ее биологического разнообразия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"