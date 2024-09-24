Пора обдумать завершающий этап конфликта на Украине (Newsweek, США)

Newsweek: продолжение конфликта – не в интересах Украины

Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше преимуществ получает Россия за счет своего превосходства в людских и экономических ресурсах, считают авторы статьи в Newsweek. По их мнению, в интересах Киева завершить вооруженное противостояние как можно быстрее.

Михай Рэзван Унгуряну (Mihai Razvan Ungureanu), Дэн Перри (Dan Perry)

На горизонте маячат президентские выборы в США, поэтому ставки для Украины как нельзя высоки. И хотя бывший президент Дональд Трамп может казаться незаинтересованным в тонкостях борьбы Украины с Россией, его потенциальное возвращение в Белый дом будет иметь для нее серьезные последствия, включая принуждение согласиться на условия, которые в противном случае были бы совершенно неприемлемы.

Напарник Трампа по предвыборной гонке сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс недавно изложил такое видение внешней политики, которое практически гарантирует победу президенту России Владимиру Путину. Речь идет о мирном плане, который позволит заморозить конфликт по нынешней линии фронта, фактически передав России контроль над занятыми территориями и принудив Украину к нейтралитету, то есть невступлению в НАТО и Евросоюз. Также Вэнс заявил, что расходы на восстановление, которые оцениваются почти в триллион долларов, должна нести Европа, а не Россия (или Соединенные Штаты).

Это хоть и напоминает капитуляцию, но соответствует новому республиканскому изоляционизму, который возникает из смеси усталости от конфликта, экономического популизма и скептицизма в отношении международных институтов. Растет склонность уделять приоритетное внимание внутренним проблемам, таким как экономика и иммиграция, а не жажде быть мировым жандармом, а также пренебрежительное отношение к глобальным альянсам вроде НАТО, поскольку многие считают такого рода обязательства бременем, которое приносит пользу иностранным государствам в ущерб американским интересам.

Если верх в ноябре одержат Трамп с Вэнсом, Украина столкнется с экзистенциальным кризисом. У Киева не останется выбора, кроме как одержать решительную победу к январю 2025 года или подвергнуться колоссальному давлению с целью провести переговоры на условиях, которые могут навсегда изменить территориальную целостность и суверенитет страны.

Это заставляет срочно задуматься о том, какими могут быть альтернативные варианты развязки. Есть ли среди них такие, которые не окажутся на руку Путину? Есть ли способ уговорить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от его максималистской позиции, основанной на требовании полного ухода России с занятых ею земель и уверенности в святости часто бессмысленных внутренних границ СССР?

За закрытыми дверями политические и военные чиновники и аналитики уже разрабатывают возможные варианты урегулирования конфликта. Основными стали три сценария, и каждый из них содержит определенный набор рисков и возможностей для будущего Украины.

Корейская модель: неразрешенный конфликт

Один из возможных исходов напоминает ситуацию с Корейским полуостровом, где после прекращения огня в 1953 году Северная и Южная Корея формально пребывают в состоянии военного противостояния. Конфликт десятилетиями остается замороженным, и обе стороны продолжают заявлять о праве на воссоединение на собственных условиях. При таком сценарии явной военной победы не одержат ни Украина, ни Россия, но прекращение огня все же сохранит хрупкий мир.

Это предполагает появление границы с высокой концентрацией вооруженных сил наподобие корейской демилитаризованной зоны (ДМЗ), где сохраняется довольно высокий уровень напряженности и периодически вспыхивают столкновения. В данном случае мечта о воссоединении будет основываться на совершенно ином видении: Украина стремится восстановить полный суверенитет в пределах международно признанных границ, а Россия способствует возникновению сепаратистских движений и открыто желает уничтожения современной Украины, но пока что довольствуется завоеваниями в Луганске, Донецке и Крыму.

Финляндизация: суверенитет с определенной ценой

Другое возможное решение основано на опыте Финляндии времен войны 1940 года (так в тексте, на самом деле война продолжалась с ноября 1939-го по март 1940 года – прим. ИноСМИ) с Советским Союзом. После короткого, но ожесточенного конфликта она уступила территорию, чтобы сохранить независимость, но в последующих глобальных конфликтах была вынуждена придерживаться нейтралитета. Сделка позволила стране избежать дальнейшего советского вмешательства, правда, вести себя ей приходилось осторожно, чтобы не провоцировать куда более крупного соседа. Применительно к Украине аналогичная сделка может включать официальную передачу России Крыма и части восточных областей в обмен на нейтралитет с обязательством не вступать в НАТО и любые другие военные союзы. Украина сохранит независимость от Москвы, но будет существовать в тени ее влияния.

Похоже, именно такого видения придерживается Дональд Трамп, и на Украине оно крайне непопулярно. После многих лет борьбы за утверждение суверенитета и сближение с Западом признание территориальных приобретений России станет для украинского правительства и народа горчайшей пилюлей. Такой путь к миру сделает Украину уязвимой и вынудит занимать нейтральную позицию, мешая ее долгосрочным устремлениям.

План Расмуссена: победа Украины

План из семи пунктов для Украины, представленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном на Копенгагенском саммите демократии в мае 2023 года, определяет стратегию обеспечения победы и долгосрочной стабильности Украины. План, разработанный фондом Расмуссена "Альянс демократий", предусматривает постоянную военную поддержку Киева до момента вступления в НАТО, полный вывод российских войск с восстановлением территориальной целостности Украины, включая Крым. Также в документе подчеркивается необходимость привлечения России к ответственности, помощь Запада в восстановлении Украины и интеграция последней в ЕС и НАТО. При этом отвергается любая форма компромисса с Россией с оговоркой, что принести прочный мир способна одна лишь решительная победа. Интегрируя Украину в евроатлантические структуры, план стремится обеспечить ей суверенитет и стабильность, при этом навсегда изменив баланс сил в Европе.

Однако это видение требует долгосрочной поддержки Запада – военной, финансовой и политической, – на фоне всевозрастающей усталости от конфликта. Несмотря на амбициозность плана, его успех зависит от постоянной международной поддержки и способности Украины удерживать уровень военной мощи против более многочисленных сил России. Можно с уверенностью сказать, что Трамп с этим не согласится – и даже Харрис может в итоге дрогнуть. План Расмуссена не предусматривает временных рамок, поэтому рассматривать его можно как утопическое видение будущего, которое оставляет пустым промежуточный этап, и в этой связи мы хотели бы кое-что предложить.

Разделение Украины по образцу Германии времен холодной войны

Этот послевоенный сценарий сродни тому, что произошло с Германией в эпоху холодной войны: Украина разделилась бы на два образования, каждое из которых было бы связано с противоборствующими мировыми державами. Западная Украина интегрировалась бы в НАТО и ЕС, что стало бы огромным благом для Зеленского, а часть Восточной Украины, включая Крым и бо́льшую часть Донецкой и Луганской областей, осталась бы под контролем России. Это официально закрепило бы нынешний фактический раздел, создав на восточном фланге Европы новую геополитическую реальность. Разграничительная линия не станет включать все присоединенные Россией районы, поскольку в настоящее время фронт ушел дальше вглубь востока Украины. Таким образом, каждая сторона сможет объявить о победе, а ситуация в целом будет выглядеть временной.

Такое разделение, конечно, чревато рядом опасностей. Территориальная целостность Украины окажется непоправимо нарушена, и раскол усилит напряженность в отношениях между НАТО и Россией. Но многим это может показаться прагматичным способом предотвратить полномасштабную войну с учетом геополитических реалий региона. Важно отметить, что существует возможность воссоединения, как это произошло с Германией, что однажды может позволить достичь в том числе и целей Расмуссена.

Однако в отличие от раздела Германии времен холодной войны эта ситуация будет куда сложнее, учитывая отсутствие четких границ между сферами влияния США и России, что помешает американцам выступить гарантами мира.

Одно из возможных решений в смысле предоставления миротворческих сил и выполнения других функций может показаться несколько неожиданным: это привлечение Китая. Последний получит возможность укрепиться в роли глобального посредника с выходом за рамки традиционного экономического влияния и выступить в качестве гаранта мира. Тогда в глобальном смысле значимость Китая как командного игрока возрастет, и здесь есть определенная элегантность.

Если же президентское кресло займет вице-президент Камала Харрис, то Зеленский выиграет больше времени – возможно, от 6 до 12 месяцев, – в течение которого она, как ожидается, сохранит нынешний подход президента Джо Байдена: постоянную военную и экономическую помощь, дипломатическую поддержку и усилия по сохранению единства НАТО в борьбе с Россией. И хотя это обеспечит Украину ресурсами, необходимыми для продолжения боевых действий, Харрис столкнется все с той же растущей усталостью от конфликта со стороны как европейских союзников Украины, так и американских избирателей, многих из которых все сильнее беспокоят финансовые издержки помощи Украины в условиях нескончаемого конфликта.

Чем дольше длятся боевые действия, тем больше Россия выигрывает благодаря численности людских резервов и экономической устойчивости. Путин может позволить себе ждать, а Украина – нет. Суровая реальность такова, что независимо от исхода американских выборов возможности Украины вернуть утраченные территории становятся все меньше, а выбор Киева все сильнее ограничивается неподвластными ему силами. Возможно, Зеленскому пора позаимствовать у Германии еще кое-что, а именно понятие "реальная политика".

Михай Рэзван Унгуряну – бывший премьер-министр и министр иностранных дел Румынии, возглавлял службу внешней разведки страны, профессор истории Бухарестского университета.

Дэн Перри – бывший редактор AssociatedPressпо Ближнему Востоку, лондонский редактор по делам Европы и Африки, бывший председатель Ассоциации иностранной прессы в Иерусалиме, автор двух книг.