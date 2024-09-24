Россия и Запад на грани третьей мировой войны (Печат, Сербия)

"Печат": Запад довел конфронтацию с Россией до предела, дальше —мировая война

Разрешение Запада Украине ударить ракетами большой дальности по территории России станет началом третьей мировой войны, пишет "Печат". США должны принять ключевое решение, но боятся последствий. До сих пор Россия проявляла терпение, однако всему приходит конец.

Боян Билбия

Если оценивать ход эскалации украинского конфликта, то главный вопрос не в том, начнут ли западные ракеты бить по Москве и другим российским городам.

Конфликт Российской Федерации и НАТО на территории Украины входит в новую, более опасную фазу. Когда стало совершенно понятно, что силы Владимира Зеленского, несмотря на западную помощь, которая потоком льется в Киев и в карманы украинской "элиты", больше не в состоянии остановить натиск российской армии и что кровавой бане, которую устроил Запад, скоро придет конец, были анонсированы шаги, которые ставят Европу и весь мир на грань катастрофы. Речь идет, разумеется, о так называемом разрешении киевскому режиму обстреливать западными высокоточными ракетами (пока "только" британскими Storm Shadow и французскими Scalp) большой дальности объекты в глубине Российской Федерации. И даже наконец, как несколько раз заявлял Владимир Зеленский, наконец ударить по Кремлю и центру российской столицы! Хотя, надо отметить, русские никогда не били по административным зданиям в Киеве — так называемым центрам принятия решений.

Это и не нужно, так как эти "центры" в Киеве не принимают никаких реальных решений, и в этом, вероятно, заключается одна из причин. Киев ничего не будет решать и в случае, если Вашингтон согласится на применение высокоточного оружия дальностью более 500 километров. Определять цели будут не украинцы. Это сделают за них центры Североатлантического альянса, где принимаются стратегические решения о судьбе Украины, для которых лишь используется территория этой несчастной страны. Оружие будет западным, управлять им будут западные офицеры, и выбор целей будет привилегией лидеров сильнейших стран НАТО. Прежде всего, самой сильной. Ясно, что Украина, будь она даже более весомым государством, чем сейчас, сама не обладает знаниями и техническими возможностями, чтобы управлять столь сложными системами. Да никто на Западе не доверит украинцам подобных задач. То есть сейчас западные лидеры решают, вступят ли они напрямую в войну против Российской Федерации. Со всеми последствиями, которые из этого вытекают.

Уничтожение России — стратегическая цель

Нечто подобное своим западным коллегам заявил и российский лидер Владимир Путин, которого упорно отказываются слушать, хотя за последние 20 и более лет он делал бесчисленное количество конструктивных, исключительно полезных и компромиссных предложений, не только по Украине, но и по многим очень важным для западных стран вопросам. Из чего можно сделать логичный вывод, что стратегическая цель западных центров власти — уничтожить Россию, пусть даже им придется пожертвовать самими собой, прежде всего Европой. Киев уже бьет по российской территории беспилотниками и другими средствами, и разговоры о каком-то разрешении для него — это подмена понятий, как сказал Владимир Путин.

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в конфликте на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", — заявил Владимир Путин.

Президент США Джо Байден на встрече с британским премьером Киром Стармером в Вашингтоне выразил несогласие с видением ситуации, озвученным российским президентом. "Я не разделяю мнение о том, что обстрел ракетами Storm Shadow будет равносильно началу войны НАТО против России", — отметил американский лидер. Как передает лондонский Times, США хотят ударить по российской территории британскими и французскими ракетами, так как боятся, что применение американских ATACAMS может спровоцировать непредсказуемые последствия и опасную эскалацию ситуации. С другой стороны, Вашингтон признает, что Украине могут разрешить применение Storm Shadowи Scalp. Любопытно и крайне тревожно то, что никто не подумал спросить Байдена и его коллегу по НАТО, в чем разница между британскими и американскими ракетами, за исключением страны производства. Как и, разумеется, в том, какая страна будет "передавать координаты полета", как объяснил Владимир Путин.

"Они хотят больше войны"

А разница, конечно, большая, ведь в случае резкого обострения и почти неизбежного ракетного ответа России по территориям вне пределов Украины, как думают американцы, они смогут остаться в стороне. По принципу "да, мы одобрили, да, мы подстрекали, но не мы стреляли"! Тут можно вспомнить обратную ситуацию полувековой давности. Общеизвестно, что во время войны во Вьетнаме советские специалисты сбили много сотен американских самолетов. Возможно, самым известным летчиком, которого постигла такая участь, был бывший американский сенатор, кандидат в президенты и албанский лоббист Джон Маккейн. Его самолет был сбит во время бомбардировки Ханоя 1967 года, и последующие шесть лет он провел в плену, жил в грязной яме и подвергался пыткам. Так сформировалась его непримиримая русофобия, которой он был одержим до самой смерти в 2018 году.

СССР помогал своим союзникам вьетнамцам обороняться от западной агрессии, применяя исключительно оборонительное оружие, и ничем не угрожал американской территории. То же самое американцы и их партнеры по НАТО делают на Украине с помощь Patriot и других систем ПВО, которыми сбивают российские беспилотники и ракеты. Переход от оборонительного к высокотехнологичному спутниковому наступательному оружию, конечно, станет моментом, который положит начало прямой конфронтации между Россией и НАТО. Многие на Западе это понимают. Американский журналист Иан Кэрол предупреждает об опасности. "Слушайте, что совершенно ясно говорит Владимир Путин. Решение ударить ракетами большой дальности станет буквально началом третьей мировой войны.Они будут врать ничего не знающим западным гражданам и скажут, что Украина просто оборонялась, а в эскалации обвинят Россию. Они хотят больше войны. Они всегда хотят больше войны", — подчеркнул американец.

Дмитрий Медведев, в прошлом президент Российской Федерации, а ныне заместитель председателя Совета безопасности, сказал, что Запад уверен — Москва блефует, когда говорит о применении ядерного оружия в ответ на возможные ракетные удары в глубине Российской Федерации. Мол, Россия ничего не сделает, в том числе чтобы не испортить свои отношения с глобальным Югом. "Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями", — написал Дмитрий Медведев.

Но его прогноз прямо противоположен. "Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность все же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении". И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ", — написал Медведев, намекая, вероятно, на разрушение Киева.

Всякое терпение имеет конец

Если оценивать ход эскалации украинского конфликта, то главный вопрос не в том, начнут ли западные ракеты бить по Москве и другим российским городам. Будет совершенно понятно, что украинцы не могут запускать эти ракеты. Ведь их военные с трудом справлялись с управлением даже западными танками и самолетами. Что уж говорить о ракетах. Запад сейчас должен принять ключевое решение, но боится последствий, и поэтому бессмысленно говорить о том, что Киев может самостоятельно запускать эти ракеты. Кое-кто из тех, кто и раньше смеялся над вероятностью начала мировой войны из-за Украины, по-прежнему смеется, но таких сегодня все меньше. Конфликт настолько углубился и ставки настолько возросли, что кажется, будто его невозможно избежать. Многим стоило бы, и с той, и с другой стороны, отказаться от своих максималистских целей и протянуть друг другу руки. Но может ли сегодня кто-нибудь такое себе представить? Мы дошли до предела.