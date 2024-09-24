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ТАСС

Зеленский убежден, что у Трампа нет плана по завершению конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Leon Neal/ Pool via AP

По словам президента Украины, "много было лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить его уже завтра"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать. С этой войной часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь. Много [было] лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - сказал он в интервью журналу The New Yorker.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах быстро урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он также обещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его словам, может начаться из-за политики нынешней администрации президента США Джо Байдена. 

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США
Украина
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Трамп Дональд
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