Патрушев провел совещание с командованием ВМФ

Патрушев обсудил с командованием ВМФ результаты учения "Океан-2024"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота РФ, на нем обсуждались результаты стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".

"Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание с командованием Военно-Морского Флота... Отдельно обсуждены результаты проведения стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", в котором были задействованы флоты и Каспийская флотилия", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Подробности не раскрываются.