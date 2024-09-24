Балтийский завод ОСК посетил помощник президента РФ Николай Патрушев

ЦАМТО, 23 сентября. Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Балтийский завод ОСК.

Н.Патрушев ознакомился с производственными мощностями предприятия, побывав в корпусообрабатывающем, сборочно-сварочном цехах, цехе спецэнергетики, эллинге, а также на стапеле и достроечной набережной, где строятся ледоколы "Чукотка" и "Якутия".

На состоявшемся в рамках визита совещании обсуждены планы по развитию Балтийского завода и строительству атомных ледоколов. В совещании приняли участие заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Андрей Бузинов, генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов, представители Минпромторга, Ростехнадзора, Росатома и Атомфлота.

Генеральный директор предприятия Александр Коновалов рассказал помощнику президента о работе и дальнейшей модернизации завода, перспективах его загрузки новыми заказами. Гендиректор отметил, что завершается строительство ледокола "Якутия" – четвертого по счету судна проекта 22220. Активно ведется работа по подготовке к спуску на воду пятого ледокола "Чукотка", в цехах полным ходом идет подготовка секций для шестого ледокола "Ленинград", в церемонии закладки которого в начале года принял участие президент России Владимир Путин.

В свою очередь, Николай Патрушев подчеркнул важность наращивания темпов строительства атомного ледокольного флота России в контексте развития Северного морского пути. "Балтийский завод является единственным в стране, обладающим компетенциями по строительству надводных кораблей и судов ледокольного типа с ядерной энергетической установкой. Важность выполнения планов дальнейшего развития предприятия вызвана государственными задачами по обеспечению национальных интересов в Арктике. Государство заинтересовано в дальнейшем развитии завода и использовании его возможностей в интересах обеспечения технологического суверенитета России в сфере судостроения", – отметил помощник Н.Патрушев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".