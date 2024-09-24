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ТАСС

Российский беспилотник Supercam S350 покажут на выставке ADEX-2024

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Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

Она пройдет в Баку с 24 по 26 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комплекс с разведывательными беспилотными аппаратами Supercam S350 представят Каспийскому региону на V Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. Об этом сообщили в группе компаний "Беспилотные системы".

"Российский беспилотник самолетного типа Supercam S350, созданный группой компаний "Беспилотные системы", впервые представят Каспийскому региону на V Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. В каталоге компании также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E", - заявили в организации.

Supercam S350 - БПЛА легкого класса и дальностью видеосвязи более 70 км. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя как при использовании в гражданской сфере, так и в ходе специальной военной операции. "В Каспийском регионе Supercam S350 может использоваться для таких задач как: патрулирование государственных границ, охрана правопорядка и обеспечение безопасности, экологический мониторинг, поиск людей, мониторинг инфраструктуры нефтяных компаний (в т. ч. трубопроводов, морских платформ), аэрофотосъемка для геодезических и картографических работ", - подчеркнули в ГК "Беспилотные системы".

Как отметил официальный представитель организации, преимуществами для применения Supercam S350 в государствах Каспийского региона являются его небольшие массогабаритные размеры по сравнению с более тяжелыми БПЛА производства других стран при сопоставимых технических характеристиках. "В случае налаживания регулярных поставок ГК "Беспилотные системы" готова рассмотреть возможность организации сервисного центра на территории стран Каспийского региона, а также обсудить возможность локализации производства", - добавили в организации.

Глава Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко также назвал преимущества российского Supercam S350. "Supercam S350 превосходит производимый в Азербайджане разведывательный БПЛА Orbiter 2M израильского происхождения по продолжительности полета (4.5 часа против 3 часов) и дальности связи по радиолинии (100 км и 50 км соответственно). Кроме того, Supercam S350 "восполняет пробел" в продуктовой линейке турецкой компании Baykar - где отсутствуют легкие БПЛА массой 12-20 кг с дальностью связи 50 - 100 км для оперативной разведки и мониторинга", - уточнил специалист.

Supercam S350 способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Supercam оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полет. Запуск аппарата с боевой позиции производится с катапульты, возвращение - с парашютом. 

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Азербайджан
Россия
Проекты
БПЛА
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