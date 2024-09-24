Разработанный для ВС России новый ручной пулемёт с ленточным питанием РПЛ-20 впервые представят за рубежом

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Разработанный концерном «Калашников» новый ручной пулемет РПЛ-20 впервые отправится за границу для участия в оружейной выставке. Пулемет покажут в Баку в рамках 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024.

Новый пулемет разработан по заказу и техническому заданию Минобороны в калибре 5,45 мм как средство огневой поддержки войсковых подразделений для создания «длительной и плотной» стрельбы. Питание только ленточное, патрон 5,45х39 мм был выбран в качестве основного для увеличения носимого боезапаса. Официальная презентация пулемета была проведена 11 августа этого года, о принятии на вооружение и серийном производстве пока информации не было.

5,45-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 производства АО «Концерн «Калашников» впервые представят на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24–26 сентября в Баку

— говорится в сообщении концерна.

Пулемет создан под патрон 5,45Х39 мм, питание пулемета ленточное, лента также разработана в концерне. Патронная коробка под 100 или 200 патронов. Пулемет исполнен в двух вариантах: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором. Предохранитель двухсторонний, вес в зависимости от длины ствола: с коротким — 5,2 кг, с длинным — 5,5 кг. На пулемет устанавливаются все типы оптических и коллиматорных прицелов.

Ранее в «Калашникове» заявили, что намерены вывести на зарубежный оружейный рынок две модификации пулемета РПЛ-20 под патрон 5,56х45 мм и 7,62х39 мм.