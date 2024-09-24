Страны АТР занимают из 10 регионов мира второе место по расходам на оборону в 2023 году

ЦАМТО, 23 сентября. Второе место в 2023 году по военным расходам занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 484,642 млрд. долл. (21,59% от общемировых расходов).

Об этом говорится в отчете ЦАМТО по мировым военным расходам за очередной 8-летний период (2016-2023 гг.).

Следует отметить, что в рассматриваемый период по темпу роста военных расходов Азиатско-Тихоокеанский регион лишь однажды (в 2022 году) ушел в небольшой минус (-2,01%).

Максимальный ежегодный темп роста военных расходов был зафиксирован в 2020 году (в сравнении с 2019 годом) и составил +11,92%.

На протяжении всего рассматриваемого 8-летнего периода (2016-2023 гг.) доля военных расходов в процентах от ВВП стран АТР колебалась в очень небольших пределах – от 1,31% до 1,46% ВВП.

Доля военных расходов в процентах от ВВП стран АТР за рассматриваемый период составила: в 2016 году – 1,39%, в 2017 году – 1,37%, в 2018 году – 1,34%, в 2019 году – 1,31%, в 2020 году – 1,46%, в 2021 году – 1,36%, в 2022 году – 1,34% и в 2023 году – 1,40%.

Совокупный ВВП стран АТР в 2016 году составил 25421 млрд. долл., в 2017 году – 27330 млрд. долл., в 2018 году – 29492 млрд. долл., в 2019 году – 30275 млрд. долл., в 2020 году – 30444 млрд. долл., в 2021 году – 34821 млрд. долл., в 2022 году – 34554 млрд. долл., в 2023 году – 34609 млрд. долл.

Общий совокупный ВВП региона стран АТР в 2016-2023 гг. составил 246946 млрд. долл. Усредненная доля военных расходов в процентах от ВВП за тот же период составила 1,37%.

Данные по военным расходам и ВВП приведены в текущих долларах США по каждому конкретному году.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом совокупный номинальный объем оборонных расходов стран АТР возрос на 6,19% и составил 374,092 млрд. долл., в 2018 году рост составил +5,57% (394,946 млрд. долл.), в 2019 году: +0,57% (397,188 млрд. долл.), в 2020 году: +11,92% (444,527 млрд. долл.), в 2021 году: +6,62% (473,970 млрд. долл.), в 2022 году: -2,01% (464,448 млрд. долл.), в 2023 году: +4,35% (484,642 млрд. долл.).

В целом за 2016-2024 гг. военные расходы стран АТР составили 3386,094 млрд. долл.

По отдельным странам самый высокий средний долевой показатель соотношения военных расходов в процентах от ВВП по периоду 2016-2023 гг. имеет Мьянма (3,28%). Второе место занимает Бруней (3,17%) и третье – Сингапур (2,85%). За ними следуют Южная Корея (2,46%), Пакистан (2,43%) и Австралия (2,09%).

В регион АТР включены 29 стран, являющихся субъектами мирового военно-технического сотрудничества: Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея и Япония.

В полном объеме статья о мировых военных расходах в 2016-2023 гг. с большим количеством таблиц опубликована в журнале "Мировая торговля оружием" №10.