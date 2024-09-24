Минфин Польши: Варшава не оказывает Украине прямую финансовую помощь из бюджета

Передача оружия Киеву "выходит за рамки бюджета" страны, пояснил в эфире радиостанции Radio Zet министр финансов республики Анджей Доманьский

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Польша в настоящее время не выделяет из своего бюджета средства на прямую финансовую помощь Украине. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet министр финансов республики Анджей Доманьский.

"Такой непосредственной [финансовой] поддержки для Украины [из польского бюджета] нет", - заявил политик. Варшава лишь выделяет средства на социальную помощь для проживающих в стране граждан Украины, а передача оружия Киеву "выходит за рамки бюджета", пояснил глава польского Минфина.

По словам президента республики Анджея Дуды, совокупная помощь Варшавы для Киева с начала военного конфликта на Украине составила 3,3% ВВП республики, или 100 млрд злотых ($26 млрд). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь и военные поставки, которые достигли $5 млрд.