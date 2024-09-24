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ТАСС

Эрдоган: определенные лобби помешали разрешить конфликт на Украине в 2022 году

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Анкара прилагала усилия, "чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта", заявил президент Турции

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Определенные лоббистские круги не захотели, чтобы конфликт на Украине был урегулирован в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на круглом столе в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

"Российско-украинская война на глазах у всех превратилась в колоссальную гуманитарную трагедию. Мы прилагали усилия, чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта и продолжаем этим заниматься. Переговоры в Стамбуле являются доказательством этого и активной роли Турции. Однако данные усилия не привели к результату. Его не захотели некоторые лобби", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он подчеркнул, что Турция "продолжит при любой возможности прилагать всевозможные усилия, чтобы предотвратить еще большие разрушения и добиться завершения конфликта".

О срыве переговоров по Украине в Стамбуле президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Реализация достигнутых договоренностей была сорвана из-за позиции Украины и, как считается, вмешательства Лондона. Российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг. Путин сказал, что "не знает и не понимает", почему Лондон сорвал переговоры в Стамбуле, видимо, "была общая установка", у "всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя". 

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