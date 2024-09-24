"Калашников" завершил разработку легкого ручного пулемета РПЛ-20

Он предназначен для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника, отметили в концерне

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Калашников" завершил работу над созданием ручного пулемета РПЛ-20 для поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Об этом сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" разработало РПЛ-20 в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм и 415 мм. Имеет возможность установки широкого спектра современного оборудования и приспособлений, оснащен складным телескопическим прикладом с подъемной щекой и плечевым упором", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что пулемет будет представлен на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24-26 сентября в Баку.