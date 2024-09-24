Рособоронэкспорт на выставке ADEX 2024 в Баку впервые за рубежом представит комплекс "Ланцет-Э"

ЦАМТО, 23 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГКРостех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан).

В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

"Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э" и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БЛА. Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Главная новинка экспозиции Рособоронэкспорта, комплекс "Ланцет-Э", обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей – внедорожников и катеров.

Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября в 11.00 на стенде Рособоронэкспорта в павильоне 1.

Впервые выставляемый за рубежом малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) – новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавлении каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БЛА.

РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники.

Также в сегменте средств противодействия БЛА Рособоронэкспорт покажет "Изделие РБ-504П-Э", позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия "рою" дронов.

В авиационном сегменте будут представлены многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и разведывательный БЛА "Орлан-10Е".

Для делегаций сухопутных войск Рособоронэкспорт покажет танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С". В разделе средств ПВО – ЗРС С-400 "Триумф".

Представителей ВМС заинтересует береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ". Он позволяет одиночной машине осуществить поиск и нанесение удара по цели благодаря интегрированию на одной платформе средств поражения и целеуказания.

В рамках экспозиции средств безопасности на стенде Рособоронэкспорта будет представлена широкая номенклатура оптических и оптико-электронных изделий, включая дневные прицелы, тепловизионные прицелы и насадки, тепловизионные средства наблюдения и приборы контрснайперской борьбы, а также линейка специального оружия.

Рособоронэкспорт запланировал обширную деловую программу на выставке. С представителями вооруженных сил и других силовых структур стран региона компания обсудит перспективные проекты сотрудничества, в том числе в формате индустриального партнерства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".