На совместных китайско-непальских учениях представлен шарообразный разведывательный беспилотник НОАК

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В ходе совместных китайско-непальских военных учений Sagarmatha Friendship 2024, которые проводятся на учебной базе в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, впервые продемонстрирован шарообразный разведывательный дрон НОАК.

Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, в программу мероприятия включены стрельбы из легкого оружия, тактика антитеррористической группы, операции с использованием беспилотников, аварийно-спасательные операции и комплексные антитеррористические учения. В рамках учений китайская сторона продемонстрировала более 20 единиц оборудования, включая легкие вооружения и разведывательное снаряжение для антитеррористических миссий. В совместных антитеррористических учениях принимают участие силы специальных операций Тибетского военного округа Китая.

Особое внимание уделено высокотехнологичному разведывательному оборудованию, в том числе роботам-собакам, мобильным радарам, позволяющим обнаруживать цели, находящиеся за стенами, а также разведывательные беспилотники шарообразной формы. Компактный шарообразный дрон, оснащенный камерой и датчиками, можно держать одной рукой.

Как отмечает издание Global Times со ссылкой на военных экспертов, компактный шарообразный беспилотник способен практически бесшумно перемещаться по городским улицам, перекатываясь по земле незаметно для противника.