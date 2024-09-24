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Военное обозрение

ССЗ «Северная верфь» определилась со сроками спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

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Источник изображения: topwar.ru

Третий серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков», строительство которого ведется на судостроительном заводе «Северная верфь», готовят к спуску на воду. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Северная верфь» спустит на воду фрегат «Адмирал Исаков» в конце этой недели, в пятницу, 27 сентября. Это соответствует последним сообщениям о сроках вывода корабля из эллинга, назначенным на сентябрь этого года. Ранее на предприятии сообщили о переносе сроков с первой половины 2024 года на вторую по независящим от верфи причинам. Что это за причины, на «Северной верфи» не раскрыли, возможно, подвели смежники или вносились изменения по ходу работ. Еще в прошлом году сообщалось, что фрегат находится в высокой степени готовности.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Исаков» был заложен на «Северной верфи» 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р. Является четвертым в серии и третьим серийным после головного «Адмирал Горшков» и серийных «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж — от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
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