Фрегат "Адмирал Исаков" спустят на воду 27 сентября

На пятницу, 27 сентября, на "Северной верфи" запланирована торжественная церемония спуска на воду фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что "Адмирал Исаков" – третий серийный (четвертый по счету) фрегат проекта 22350, предназначенный для ВМФ России. Его заложили в ноябре 2013 года. В начале сентября 2021 года "Северная верфь" отчиталась о погрузке на борт строящегося корабля турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). В сентябре 2023 года гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов заявлял, что корабль спустят на воду к лету 2024 года.

Погрузка турбин на фрегат "Адмирал Исаков" "Северная верфь"

В постройке на "Северной верфи" находятся еще четыре корабля проекта 22350 ("Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"), два фрегата планируются к закладке. Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

По информации открытых источников, первые четыре корпуса проекта 22350 несут по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) на восемь крылатых ракет каждый, а начиная с пятого корпуса количество УКСК увеличено до четырех единиц.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.