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Flotprom

Фрегат "Адмирал Исаков" спустят на воду 27 сентября

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На пятницу, 27 сентября, на "Северной верфи" запланирована торжественная церемония спуска на воду фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что "Адмирал Исаков" – третий серийный (четвертый по счету) фрегат проекта 22350, предназначенный для ВМФ России. Его заложили в ноябре 2013 года. В начале сентября 2021 года "Северная верфь" отчиталась о погрузке на борт строящегося корабля турбин и редукторов дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА). В сентябре 2023 года гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов заявлял, что корабль спустят на воду к лету 2024 года.

Погрузка турбин на фрегат "Адмирал Исаков"

"Северная верфь"


В постройке на "Северной верфи" находятся еще четыре корабля проекта 22350 ("Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"), два фрегата планируются к закладке. Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

По информации открытых источников, первые четыре корпуса проекта 22350 несут по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) на восемь крылатых ракет каждый, а начиная с пятого корпуса количество УКСК увеличено до четырех единиц.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Исаков
УКСК
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
пр. 1155
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