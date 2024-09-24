Эксперт: Запад будет готов дойти до ядерной эскалации в противостоянии с РФ

Расширение НАТО на восток стало "главным проявлением гегемонистских амбиций Америки после окончания холодной войны", считает профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО перестанет внушать доверие в случае победы ВС РФ в украинском конфликте, поэтому страны альянса будут готовы использовать ракеты большой дальности против России и пойти на риск ядерной конфронтации. Такое мнение выразил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии (USN) Гленн Дисен порталу Brave New Europe (BNE).

По его словам, в случае проигрыша Украины альянс "потеряет большую часть своего авторитета, поскольку ставка была сделана на победу" Киева. По мнению эксперта, расширение НАТО на восток, в ходе которого были разорваны общеевропейские соглашения о безопасности с Россией, стало "главным проявлением гегемонистских амбиций Америки после окончания холодной войны". По этой причине эксперт не исключает, что страны альянса будут готовы применить против России высокоточные ракеты большой дальности и пойти на риск обменяться с ней ядерными ударами.

По оценкам Дисена, НАТО спровоцировало начало военных действий на Украине и саботировало все попытки заключить мир. "Не признавая центральной роли НАТО в провоцировании этой войны, мы не можем определить возможные [пути его] политического решения", - резюмирует эксперт.

20 сентября газета The Times сообщила, что Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение о нанесении ударов по целям в глубине России дальнобойными западными ракетами с территории Украины, однако постараются держать этот факт в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены. 22 сентября президент США Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что такого решения пока не принято. При этом 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже согласовал этот вопрос, а в СМИ идет формализация этого решения.