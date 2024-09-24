Войти
ТАСС

Эксперт: Запад будет готов дойти до ядерной эскалации в противостоянии с РФ

142
0
0
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos.com / curraheeshutter

Расширение НАТО на восток стало "главным проявлением гегемонистских амбиций Америки после окончания холодной войны", считает профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО перестанет внушать доверие в случае победы ВС РФ в украинском конфликте, поэтому страны альянса будут готовы использовать ракеты большой дальности против России и пойти на риск ядерной конфронтации. Такое мнение выразил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии (USN) Гленн Дисен порталу Brave New Europe (BNE).

По его словам, в случае проигрыша Украины альянс "потеряет большую часть своего авторитета, поскольку ставка была сделана на победу" Киева. По мнению эксперта, расширение НАТО на восток, в ходе которого были разорваны общеевропейские соглашения о безопасности с Россией, стало "главным проявлением гегемонистских амбиций Америки после окончания холодной войны". По этой причине эксперт не исключает, что страны альянса будут готовы применить против России высокоточные ракеты большой дальности и пойти на риск обменяться с ней ядерными ударами.

По оценкам Дисена, НАТО спровоцировало начало военных действий на Украине и саботировало все попытки заключить мир. "Не признавая центральной роли НАТО в провоцировании этой войны, мы не можем определить возможные [пути его] политического решения", - резюмирует эксперт.

20 сентября газета The Times сообщила, что Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение о нанесении ударов по целям в глубине России дальнобойными западными ракетами с территории Украины, однако постараются держать этот факт в секрете до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены. 22 сентября президент США Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что такого решения пока не принято. При этом 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад, скорее всего, уже согласовал этот вопрос, а в СМИ идет формализация этого решения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"