За рубежом впервые представят российский комплекс РЭБ против "роя" дронов

"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом передатчик помех против "роя" БПЛА

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые продемонстрирует за рубежом новейшее средство радиоэлектронного противодействия дронам, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

"На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России… и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА. Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Впервые выставляемый за рубежом малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) - новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавления каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА.

Подчеркивается, что РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники.

"Также в сегменте средств противодействия БПЛА "Рособоронэкспорт" покажет "Изделие РБ-504П-Э", позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия "рою" дронов", - сообщает "Рособоронэкспорт".