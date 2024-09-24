Войти
РИА Новости

За рубежом впервые представят российский комплекс РЭБ против "роя" дронов

139
0
0
Стенд продукции "Рособоронэкспорта"
Стенд продукции "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Рособоронэкспорт" впервые покажет за рубежом передатчик помех против "роя" БПЛА

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые продемонстрирует за рубежом новейшее средство радиоэлектронного противодействия дронам, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

"На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России… и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА. Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Впервые выставляемый за рубежом малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) - новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавления каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА.

Подчеркивается, что РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники.

"Также в сегменте средств противодействия БПЛА "Рособоронэкспорт" покажет "Изделие РБ-504П-Э", позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия "рою" дронов", - сообщает "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
П-37
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"