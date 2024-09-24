На выставке ADEX 2024 впервые представят за рубежом "Ланцет-Э"

"Рособоронэкспорт" также продемонстрирует новейшее средство радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан), впервые представит за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э" и новейшее средство радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"На ADEX 2024 "Рособоронэкспорт" покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э" и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА. Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", - сообщил Михеев, слова которого приводят в пресс-службе.

Там отметили, что главная новинка экспозиции "Рособоронэкспорта" - комплекс "Ланцет-Э" - обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов изделий 51-Э и 52-Э при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей - внедорожников и катеров. Первая зарубежная презентация комплекса "Ланцет-Э" состоится 25 сентября.

О других разработках

В пресс-службе компании также сообщили, что на выставке в Баку состоится первая зарубежная презентация малогабаритного передатчика помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения четыре) "Лесочек". Это новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавлении каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА. РП-377ВМ1 прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники.

В компании добавили, что в сегменте средств противодействия беспилотникам "Рособоронэкспорт" также покажет изделие РБ-504П-Э, позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия рою дронов.

Кроме того, в авиационном сегменте выставки "Рособоронэкспорт" представит многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и разведывательный БПЛА "Орлан-10Е". Для делегаций сухопутных войск компания покажет танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С".

В разделе средств ПВО будет представлена зенитная ракетная система С-400 "Триумф". В военно-морском сегменте покажут береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ", который позволяет одиночной машине осуществить поиск и нанесение удара по цели благодаря интегрированию на одной платформе средств поражения и целеуказания.