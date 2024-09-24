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Военное обозрение

Зеленский в Пенсильвании посетил завод по производству боеприпасов для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский некоторое время назад прибыл в США. У главы киевского режима в Штатах насыщенная программа, главным пунктом которой является презентация американскому политическому истеблишменту так называемого плана победы над Россией. Едва сойдя с трапа самолета, потерявший легитимность президент Украины заявил, что у Вашингтона достаточно сил, чтобы вместе с Киевом и союзниками обеспечить мир, как это предусмотрено в «формуле мира и в статусе ООН».

Первым пунктом пребывания Зеленского в Штатах стал Нью-Йорк, куда его доставил военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США. Именно здесь прозвучали первые заявления главы киевского режима относительно плана пребывания на американской земле.

Начинаем визит в США: Пенсильвания, особенный визит. После – Нью-Йорк, Вашингтон. Украина представит свой «план победы»: первым его увидит Байден, потом все лидеры стран-партнеров

– заявил Зеленский.

Он добавил, что подготовленный им документ будет представлен обеим партиям Конгресса США, а также Дональду Трампу и Камале Харрис.

В Пенсильвании стало понятно, почему Зеленский назвал этот город особенным для своего визита. Здесь он посетил предприятие по производству боеприпасов для Украины в городе Скрэнтон. По словам главы киевского режима, этот завод будет развивать активное сотрудничество с Запорожьем (по Конституции РФ, город в составе Российской Федерации).

Напомним, Штаты на протяжении всего российско-украинского конфликта пытаются обеспечить украинскую армию артиллерийскими боеприпасами натовского образца. Однако производственных мощностей в США не хватает для удовлетворения всех потребностей ВСУ. Периодически от украинских военнослужащих поступают сообщения о серьезном дефиците снарядов на разных участках линии соприкосновения.

Добавим, что, по мнению экспертов, основной целью визита Владимира Зеленского в США является получение новых финансовых траншей от Вашингтона, а также новых пакетов военной помощи. Так что ни о каком мирном урегулировании конфликта, о котором так часто в последнее время говорят в Киеве, не может быть и речи.

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