Войти
ЦАМТО

Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны

133
0
0
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню.
Источник изображения: © AP Photo / Gonzalo Fuentes

ЦАМТО, 23 сентября. Министр обороны Армении Сурен Папикян в послании, адресованном своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

Отмечается, что С.Папикян поздравил С.Лекорню с переназначением на должность.

"Передаю вам свои теплые и искренние поздравления с переназначением на пост министра вооруженных сил Франции. Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и Францией в сфере обороны будет продолжаться и развиваться на благо наших стран", – говорится в послании.

Ранее, 16 сентября, глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в сфере обороны. По его словам, Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию и население. Он добавил, что сотрудничество между друзьями в этой сфере естественно.

Как напоминает "РИА Новости", Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три РЛС Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. С.Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.

В феврале С.Папикян и С.Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, проведения различных учений, консультационной и экспертной поддержки.

В июне С.Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских САУ CAESAR. В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Грузия
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"