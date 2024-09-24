Армения рассчитывает на расширенное партнерство с Францией в сфере обороны

ЦАМТО, 23 сентября. Министр обороны Армении Сурен Папикян в послании, адресованном своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

Отмечается, что С.Папикян поздравил С.Лекорню с переназначением на должность.

"Передаю вам свои теплые и искренние поздравления с переназначением на пост министра вооруженных сил Франции. Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и Францией в сфере обороны будет продолжаться и развиваться на благо наших стран", – говорится в послании.

Ранее, 16 сентября, глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Париж продолжит сотрудничество с Ереваном в сфере обороны. По его словам, Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию и население. Он добавил, что сотрудничество между друзьями в этой сфере естественно.

Как напоминает "РИА Новости", Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три РЛС Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. С.Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.

В феврале С.Папикян и С.Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, проведения различных учений, консультационной и экспертной поддержки.

В июне С.Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских САУ CAESAR. В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не разглашались.