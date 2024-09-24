«Лишь бы наши войска не оказались на Stryker на поле боя»: в болгарской прессе раскритиковали закупку американских бронемашин

Болгарские власти вслед за остальной Европой намерены модернизировать вооруженные силы страны, сделав ставку на приобретение американской матчасти.

На днях Вашингтон одобрил продажу Софии ПТРК Javelin в составе 218 ПТУР FGM-148F и 107 легких пусковых установок (LWCLU). Стоимость ожидаемой сделки составит $114 млн. Ранее, двумя партиями в 2019 и 2022 годах, Болгария закупила 16 истребителей F-16C/D Block 70 за $2,56 млрд.

В скором времени ожидается заключение контракта на поставку 183 бронемашин Stryker стоимостью $1,5 млрд. Однако эта сделка вызывает больше всего критики.

Самая очевидная ловушка – это неприлично высокая цена за устаревший Stryker Dragoon

- указывается в издании DIR.bg.

По словам автора, Stryker Dragoon даже не соответствует требованиям болгарской армии (4-й уровень по STANAG 4569, 500 л.с., 20% промышленной кооперации), которые она выдвинула, решив закупать новую бронемашину для замены БМП-1. У Dragoon гораздо меньшая защита экипажа (3-й уровень: выдерживает попадание бронебойной пули от патрона 7,62х51 мм), недостаточная мощность двигателя (360 л.с.), худшая маневренность. При его приобретении не предусмотрено никакого промышленного сотрудничества.

Источник изображения: topwar.ru

Архитекторы этой сделки пытаются обмануть болгарское общество, говоря, что мы за эту огромную сумму получим современные боевые машины, столь ожидаемые болгарской пехотой

- критикует автор.

Как он поясняет, Софии предлагали купить 150 европейских бронемашин новой постройки Piranha 5 за $1 млрд. Они отличаются от Stryker Dragoon большей мощностью, маневренностью и огневой мощью и гораздо более высоким уровнем защиты (5-й уровень: выдерживает 25-мм БПС и БОПС).

Выгоднее Dragoon любая европейская техника: финская Patria, французский Nexter и даже немецкий Boxer, считающийся Mercedes среди бронемашин и являющийся самым дорогим в этом сегменте, хотя он стоит дешевле закупаемого Stryker

- отмечается в прессе.

По его словам, неясно, откуда такая спешка в закупке Stryker:

Ожидается, что наши пехотинцы будут сражаться на полях сражений Украины в ближайшее время? Дай бог, лишь бы наши войска не оказались на Stryker на поле боя.