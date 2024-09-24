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Военное обозрение

«Лишь бы наши войска не оказались на Stryker на поле боя»: в болгарской прессе раскритиковали закупку американских бронемашин

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Stryker Dragoon
Stryker Dragoon.
Источник изображения: topwar.ru

Болгарские власти вслед за остальной Европой намерены модернизировать вооруженные силы страны, сделав ставку на приобретение американской матчасти.

На днях Вашингтон одобрил продажу Софии ПТРК Javelin в составе 218 ПТУР FGM-148F и 107 легких пусковых установок (LWCLU). Стоимость ожидаемой сделки составит $114 млн. Ранее, двумя партиями в 2019 и 2022 годах, Болгария закупила 16 истребителей F-16C/D Block 70 за $2,56 млрд.

В скором времени ожидается заключение контракта на поставку 183 бронемашин Stryker стоимостью $1,5 млрд. Однако эта сделка вызывает больше всего критики.

Самая очевидная ловушка – это неприлично высокая цена за устаревший Stryker Dragoon

- указывается в издании DIR.bg.

По словам автора, Stryker Dragoon даже не соответствует требованиям болгарской армии (4-й уровень по STANAG 4569, 500 л.с., 20% промышленной кооперации), которые она выдвинула, решив закупать новую бронемашину для замены БМП-1. У Dragoon гораздо меньшая защита экипажа (3-й уровень: выдерживает попадание бронебойной пули от патрона 7,62х51 мм), недостаточная мощность двигателя (360 л.с.), худшая маневренность. При его приобретении не предусмотрено никакого промышленного сотрудничества.

Источник изображения: topwar.ru

Архитекторы этой сделки пытаются обмануть болгарское общество, говоря, что мы за эту огромную сумму получим современные боевые машины, столь ожидаемые болгарской пехотой

- критикует автор.

Как он поясняет, Софии предлагали купить 150 европейских бронемашин новой постройки Piranha 5 за $1 млрд. Они отличаются от Stryker Dragoon большей мощностью, маневренностью и огневой мощью и гораздо более высоким уровнем защиты (5-й уровень: выдерживает 25-мм БПС и БОПС).

Выгоднее Dragoon любая европейская техника: финская Patria, французский Nexter и даже немецкий Boxer, считающийся Mercedes среди бронемашин и являющийся самым дорогим в этом сегменте, хотя он стоит дешевле закупаемого Stryker

- отмечается в прессе.

По его словам, неясно, откуда такая спешка в закупке Stryker:

Ожидается, что наши пехотинцы будут сражаться на полях сражений Украины в ближайшее время? Дай бог, лишь бы наши войска не оказались на Stryker на поле боя.
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Страны
Болгария
США
Украина
Продукция
Boxer GTK
F-16
Javelin ПТРК
Stryker
БМП-1
Компании
Nexter
Patria
Проекты
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