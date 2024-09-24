На верфи Naval Group спущен на воду второй фрегат FDI HN для ВМС Греции

ЦАМТО, 23 сентября. Французская компания Naval Group объявила о состоявшейся на предприятии в Лорьяне церемонии спуска на воду фрегата FDI HN (класс Belharra), "Неархос", предназначенного для ВМС Греции.

В мероприятии принял участие министр национальной обороны Греции Николаос Дендиас.

"Неархос" является вторым многоцелевым фрегатом серии. Головной корабль, "Кимон", в настоящее время проходит швартовные испытания перед началом первых ходовых испытаний. Сборку корпуса третьего фрегата, "Формион", компания завершила в августе. Один из его блоков был изготовлен на заводе Salamis Shipyards в Греции. Планируется, что фрегаты будут поставлены ВМС Греции в 2025-2026 гг.

Как сообщал ЦАМТО, парламент Греции одобрил подписание соглашения на поставку трех французских многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy) общей стоимостью 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.) в феврале 2022 года. Представители Министерства обороны Греции и Naval Group подписали контракт на поставку трех фрегатов FDI HN 24 марта 2022 года. Соглашение содержит опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривает поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Комплект поставки также включает торпеды MU90 и ложные цели CANTO.

Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первых двух – в 2025 году, третьего – в 2026 году. Закладка киля головного фрегата серии "Кимон" состоялась в октябре 2022 года, спуск на воду – в октябре 2023 года. Ходовые испытания "Кимон" планируется начать в 2024 году.

Строительство второго фрегата серии, (F 602) "Неархос", началось в июле 2022 года. Резка первой стали для (F 603) "Формион" началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в апреле 2024 года.

Фрегат FDI HN будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, проецирование силы, поддержку операций ССО.

Длина фрегата составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 десантников.

Фрегат будет оснащен современными датчиками, в том числе многофункциональной РЛС Sea Fire компании Thales. Интегрированная мачта будет оборудована датчиками, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град. FDI станет первым на рынке фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут 76-мм артиллерийская установка, 8 противокорабельных ракет MM40 B3C "Экзосет" разработки MBDA, 4 торпедных аппарата с противолодочными торпедами MU90 разработки Naval Group, 32 ЗУР "Астер-15/30", ракеты RAM, ПУ ложных целей CANTO. Корабли смогут одновременно применять вертолеты (класса 10 т, например NH-90) и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки (класса до 700 кг). На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя десантными катерами.