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РИА Новости

В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных

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Многоцелевой вертолет Ми-8 на учениях на полигоне Сергеевский
Многоцелевой вертолет Ми-8 на учениях на полигоне Сергеевский.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В Приморье прошла тренировка военных из РФ и Лаоса в рамках учения "Ларос-2024"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия.

Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.

От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.

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