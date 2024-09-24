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Россия полностью готова к арктической войне с НАТО (Politico, США)

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Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.
Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Вяткин

Сергей Лавров: Россия полностью готова к конфликту с НАТО в Арктике

Россия полностью готова к конфликту с НАТО в Арктике, цитирует Сергея Лаврова Politico. Министр иностранных дел России отметил, что альянс наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике, но наша страна будет отстаивать свои интересы и в военном, и в политическом плане.

Себ Старчевич (Seb Starcevic)

“Арктика — не территория Североатлантического альянса”, — предупредил министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров.

Россия полностью готова к конфликту с НАТО в Арктике, предупредил ее министр иностранных дел.

“Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике”, — заявил Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов “Советский прорыв”.

“Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане”, — добавил он.

<…>

Арктика — самый северный регион Земли, к которому относится восемь стран: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Канада, США, Исландия и Россия. Все, кроме России, — члены НАТО.

Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года в ответ на российскую спецоперацию на Украине, а Швеция последовала ее примеру в минувшем марте. Северные страны стали 31-м и 32-м членами альянса соответственно.

Тем не менее, Лавров предупредил, что Арктика — “не территория Североатлантического альянса”, и подчеркнул, что другие, неарктические страны, такие как Китай и Индия, также имеют там свои интересы.

Один из ведущих дипломатов Москвы заявил в прошлом году, что Финляндия “пострадает первой”, если между НАТО и Россией разгорится война.

В феврале Россия также приостановила ежегодные взносы в Арктический совет — межправительственный форум заполярных держав. Это произошло после того, как другие члены бойкотировали участие Москвы после начала спецоперации на Украине, хотя с тех пор сотрудничество частично возобновилось.

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