ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки

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Индийский флот намерен обзавестись вторым авианосцем, построенным собственными силами. Соответствующее предложение командование ВМС готовится представить на рассмотрение Совета по оборонным закупкам военного ведомства.

Новый проект получил обозначение IAC-II. Предполагается, что водоизмещение корабля составит 45 тыс. тонн. Как ожидается, его строительство обойдется казне в около 40 тыс. крор рупий [$4,79 млрд].

IAC-II должен стать стать грозным дополнением к индийскому флоту

- говорится в издании IDRW.

Работами планирует заняться государственная верфь Cochin Shipyard, уже построившая первый национальный авианосец INS Vikrant. Она также надеется своими силами справиться с оборудованием авианосца системами для эксплуатации БПЛА.

Как указывается в издании, ВМС выступают за флот из трех авианосцев, который позволит эффективно противостоять расширяющимся военно-морским возможностям Китая и его растущему влиянию в регионе Индийского океана.

В настоящее время Индия эксплуатирует два авианосца: INS Vikramaditya (водоизмещение 45,4 тыс. т), платформу российского происхождения, и INS Vikrant (45 тыс. т), корабль собственной постройки. Они были введены в строй соответственно в 2014 и 2022 годах.