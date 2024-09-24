infoBRICS: США переложат брея Украины на страны ЕС

США хотят переложить бремя Украины на Европу, пишет infoBRICS. Сделать это проще простого, ведь страны ЕС настолько зависят от США, что их можно назвать американскими колониями, считает автор статьи.

Уриэль Араужо

"Эти решения должны принимать отдельные союзники. Я приветствую тот факт, что союзники сняли или ослабили ограничения на использование оружия", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг об обсуждении в НАТО применения Киевом дальнобойных ракет. Он имеет в виду Европу. В НАТО, возглавляемом США, явно прослеживается тенденция к перекладыванию бремени (и вины) на Европу.

Здесь необходим некоторый контекст. Я уже не раз писал о том, что евро-американское партнерство и дружба представляют собой довольно странный союз, доходящий до завуалированной вражды. Подумайте вот о чем:

Вашингтон открыто совершил теракт против такой крупной европейской державы, как Германия, без каких-либо последствий – я, конечно, говорю о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", обещанной самим Джо Байденом. Этот грандиозный акт саботажа, по словам лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, был делом рук Вашингтона.

Соединенные Штаты ведут "войну субсидий" против европейской промышленности с помощью Закона о снижении инфляции, отстаивая при этом собственные энергетические интересы в ущерб европейскому континенту.

Даже если предательство Европы соответствует историческому опыту Вашингтона в отношении партнеров, учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что отношения между Соединенными Штатами и их трансатлантическими европейскими "союзниками" носят колониальный характер.

Хэл Брэндс, профессор международных отношений в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, описывает роль, которую играет американский "доброжелательный гегемон", представляя себе европейский континент "без объятий Вашингтона", который затем возвращается к "анархическому и нелиберальному прошлому". Он описывает такой сценарий следующим образом:

"Так какая же Европа на самом деле настоящая? Самый мирный, демократический и единый континент последних нескольких десятилетий? Или расколотая, нестабильная и охваченная конфликтами, существовавшая до этого на протяжении столетий? Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре, скоро мы это узнаем. Постамериканская Европа будет испытывать большие трудности в борьбе с угрозами, с которыми она сейчас сталкивается, и в конечном итоге может даже вернуться к темным, анархическим и совсем нелиберальным моделям своего прошлого. Многие люди – особенно американцы – забыли, каким безнадежным когда-то казался этот континент. Европа была землей "вечных войн" и бесконечных конфликтов. Проклятый континент. Военная защита США разорвала замкнутый круг насилия, защитив Западную Европу от Москвы – и от ее собственных инстинктов саморазрушения. Американцы – "это лучшие европейцы", – заметил в 1949 году канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Эта трансформация началась с насильственной демократизации Западной Германии, находящейся под оккупацией союзников. Она включала в себя использование помощи по плану Маршалла для оживления и стабилизации хрупких демократий. Это было по-американски уникальное решение проблем Европы. Вмешательство США помогло превратить "континент тьмы" в пост-исторический рай в самом центре расширяющегося либерального порядка".

Это звучит почти как защита бремени американцев, не так ли? Это выходит далеко за рамки Pax Americana ("Американского мира"). Похоже, эти европейские варвары просто не могут взять себя в руки и, естественно, вернутся к своим старым нелиберальным привычкам. Было бы весьма любопытно сравнить риторику Брэндса с рассуждениями европейских колонизаторов о народах Востока или Нового Света (я уже ранее комментировал апокалиптические рассуждения Хэла Брэндса). Я убежден, что суть, которую я пытаюсь донести, цитируя опус Брэндса об исключительности, вполне очевидна. В то время как некоторые западноевропейцы представляют свою цивилизацию как "сад" (а весь остальной мир – как "джунгли"), многие американские политики и представители интеллигенции воспринимают Европу как "континент тьмы".

И опять же, это не просто упражнение в риторике. Если воспринимать американскую гегемонию над Европой как "колониальную" по своей сути, в буквальном смысле этого слова, то можно гораздо лучше понять современный мир. Например, что касается действий США в отношении Грузии и Украины, то мы знаем, что ключевые европейские лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози, выступали против этого по ряду причин. Но в конечном итоге президент США Джордж Буш-младший добился своего, и американские интересы, как это часто бывает, возобладали. В итоговой декларации саммита НАТО в Бухаресте (2008 год) говорилось, что "НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО". Итогом стал российско-грузинский конфликт, разразившийся в 2008 году. Можно утверждать, что 2014 и 2022 годы – это продолжение тенденции НАТО к расширению. И все же, как ни парадоксально, стратегическое российско-европейское энергетическое сотрудничество продолжалось, вплоть до 2021 года.

Как европейцы могут допустить такую катастрофу? Почему они не выступят против американцев? Ответ довольно прост. Как выразился Джон Миршаймер, известный политолог из Чикагского университета, в довольно резких выражениях: "Соединенные Штаты управляют НАТО, а европейцы делают то, что мы им говорим".

Не заблуждайтесь – никакого реального американского "ухода" из Европы не будет. Все разговоры о европейской "стратегической автономии" – это пустой треп. Вашингтон умело перекладывает бремя украинского кризиса на плечи европейского блока (что скажется на благосостоянии и уровне жизни европейцев) и при этом извлекает из этого выгоду – заставляя все более зависимых европейских членов НАТО покупать американское оружие, чтобы соответствовать стандартам НАТО (увы, даже риторика Трампа на это недвусмысленно намекает).

Очевидно, что политические, экономические и моральные издержки, связанные с Украиной, становятся слишком высокими – не говоря уже о риске неконтролируемой эскалации, которая может привести к ядерной войне. Таким образом, настало время усилить прокси-войну США на "истощение" России (как заявил экс-посол США в Финляндии Эрл Мак), превратив саму Европу в полноправную американскую марионетку.

Для начала необходимо осознать, что европейский блок де-факто является американской колонией. Размышления о том, что с этим делать, будут следующим логическим шагом. Но в Европе запрещено рефлексировать на эту тему, ставшей частью риторики популистов и так называемых "ультраправых". Так быть не должно. Настало время деколонизировать Европу.