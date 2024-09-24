Военнослужащие группировки «Центр» рассказали об особенностях беспилотника Zala

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Zala ― универсальный инструмент разведки, благодаря которому военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ приносят новые победы, уничтожая десятки единиц техники украинской армии. Операторы дронов 23 сентября рассказали «Известиям» об особенностях управления беспилотниками.

Дроны Zala не только обнаруживают, но и точными ударами уничтожают боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенную в западных странах, в том числе гаубицы, самоходки, танки, установки противовоздушной обороны (ПВО).

По словам военнослужащих, управление Zala может показаться на первых порах непривычным, однако период адаптации к системе контроля, как правило, занимает не более чем полторы недели.

«Потом ты разбираешь, где куст, где орудие. Они не по воздуху передвигаются. Видны следы, накаты, кусты сухие. Если буксируемое орудие, то видно, как торчит ствол. Настрелы (выжженное пятно из пороха, возникающее при выстреле техники. ― Ред.) также видно», ― объяснил оператор БПЛА Zala группировки войск «Центр» с позывным Музыкант.

Работа разведподразделений с использованием дрона Zala сравнима с охотой, поскольку от разведчиков требуется не только обнаружить цель, но и оперативно передать на пункт управления ее координаты. При этом корректировка огня по данным, полученным с Zala, осуществляется без затруднений.

«Рамка коррелятора цепляется за объект, и сама камера становится неподвижной. Фиксируется на определенном объекте и наблюдает за ним. Также есть сопровождение за движущимся объектом. Зацепился за ним ― он едет, и камера за ним следит», ― заявил оператор БПЛА с позывным Спутник в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

Кроме того, беспилотник хорошо себя зарекомендовал в ситуациях, когда теряется связь, за счет программного обеспечения Zala, который продолжает записывать на карту памяти обстановку вокруг, что позволяет ознакомиться с видео по возвращении БПЛА.

Ранее, 20 сентября, Минобороны сообщило, что в освобождении села Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) значительную роль сыграли новейшие БПЛА «Молния», которые крайне эффективны в ведении боев и штурмов. Этот дрон оборудован головкой самонаведения, которая упрощает процесс наведения цели. Также беспилотник устойчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку аппарат способен самостоятельно достичь цели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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