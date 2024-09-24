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ТАСС

Боец ВС РФ рассказал, как используют сбитые в Курской области украинские дроны

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Сбитый дрон ВСУ
Сбитый дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : Роман Старовойт / Telegram

Их либо разбирают на запчасти для починки своих БПЛА, либо перепрошивают и используют против ВСУ, пояснил военный с позывным Тула

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА 155-й бригады морской пехоты в Курской области используют для починки своих квадрокоптеров запчасти со сбитых ими украинских дронов, а если удается захватить целый дрон, перепрошивают его и используют против врага. Об этом сообщил журналистам один из операторов с позывным Тула.

"Над нами работал вражеский [дрон] Mavic. У него видимо села батарейка и он опустился на землю, мы его забрали. Чаще они попадают к нам сбитыми или упавшими с большой высоты, тогда они уже не боеготовы. Этот же экземпляр попал к нам целым, так что фонд господина Порошенко теперь помог и нам", - сказал Тула.

На Mavic, который достался российским морпехам целым, есть клеймо фонда бывшего президента Украины Петра Порошенко, который оказывает помощь украинской армии.

Боец с позывным Янтарный также рассказал, что при штурме одного из населенных пунктов морпехи захватили купольное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое достаточно эффективно сажает дроны противника.

"У нас есть хороший РЭБ, он волшебный, даже не надо бегать его включать: кнопочку нажал и "птичка" упала. На 1 км точно работает. Причем это самоделка. Но у нас тоже такие есть", - сказал он. 

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