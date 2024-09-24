«Выпускаем 9 машин в день»: производство бронеавтомобилей Senator для ВСУ

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Канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles якобы поставила на Украину с начала войны 1400 бронемашин семейства Senator. В настоящее время она работает над новым бронеавтомобилем 8x8.

Об этом сообщил производитель, указав, что только с июня этого года к началу сентября было передано ВСУ около 300 единиц техники, как предполагают западные обозреватели, в минометном варианте.

Закупка Украиной Senator осуществлялась благодаря различным траншам, выделенным, в частности, Канадой, Чехией и США. Однако эта военная помощь не покрыла даже половины поставленных для нужд ВСУ бронеавтомобилей: главный донор или доноры остаются неизвестными.

Roshel увеличила выпуск до ошеломляющих 9 машин в день, при этом мы работаем 7 дней в неделю

- отметили в компании в середине сентября.

Таким образом, если верить заявлениям производителя, Senator становится самым многочисленным типом БА, состоящим на вооружении ВСУ. Его поставки опережают даже передачу американских M1224 MaxxPro, которыми США щедро «одаривают» киевский режим (отгружено как минимум 440 единиц, но их гораздо больше).

Постоянные поставки Senator позволяют компенсировать потери, понесенные в боях, и постепенно заменять технику с более низкими характеристиками, например, гражданские автомобили или советские типа УАЗ

- говорится в западной прессе.

Канадская компания в настоящее время работает над созданием производственных мощностей на Украине на базе ранее созданного там сервиса для обслуживания своих бронеавтомобилей.

Senator – это семейство бронетехники 4x4, разработанное канадской компанией Roshel. Впервые БА был представлен в октябре 2018 года. Его основу составляет модифицированное шасси Ford F-550. За привод отвечает 8-цилиндровый дизельный двигатель на 6,7 л и мощностью 330 л.с., работающий совместно с 6-ступенчатой АКП. В варианте колесного БТР машина может вместить до 12 солдат, включая водителя и командира.

По словам производителя, броня способна выдержать попадание пули от патрона 7,62х39 мм и 6 кг ВВ под колесом или днищем (в зависимости от комплектации).

Со своей стороны отметим, что озвученные производителем сведения об объемах выпуска БА Senator могут являться дезинформацией. Данные бронеавтомобили давно были замечены в тылу противника и на фронте, однако, согласно данным объективного контроля, они встречаются не столь часто, как те же MaxxPro.