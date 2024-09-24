В Приморье прошла первая совместная тренировка воинских контингентов РФ и Лаоса

Тренировку провели в рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024"

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и народной армии Лаоса прошла на общевойсковом полигоне Сергеевский в Приморском крае. Тренировку провели в рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

"В ходе тренировки были изучены маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработана организация связи между подразделениями. Объединенным штабом руководства учением согласованы единые для обеих сторон сигналы управления и взаимодействия", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 25 сентября начнется первый этап боевого учения. В нем совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

В пресс-службе рассказали, что от российской стороны в учении задействованы подразделения Восточного военного округа. В том числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.

От Народной армии Лаоса в учениях принимают участие мотострелки, подразделения специального назначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.