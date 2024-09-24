Подлодка "Магадан" вернулась в пункт базирования во Владивостоке

Подлодка "Магадан" вернулась во Владивосток после выполнения задач боевой службы

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы, сообщает ТОФ.

Экипаж "Магадана" выполнял задачи в море более 40 суток.

"В соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки. Начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подводной лодки капитана второго ранга Евгения Сциборовского об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную гавань", - говорится в сообщении.

Моряков встретили сослуживцы, представители ветеранских организаций, родные и близкие. По традиции экипажу вручили жареного поросенка. Отличившиеся подводники получили государственные и ведомственные награды, а также почетные грамоты.

После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

"Магадан" - третья по счету дизель-электрическая подводная лодка ТОФ, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". В состав флота субмарина принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Через год после приемки экипаж совершил межфлотский переход северным морским путем и прибыл во Владивосток к месту постоянного базирования.