Обладая лучше в мире защитой, БМПТ способны жечь "Абрамсы" и "Леопарды"

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Российская боевая машина поддержки танков, по словам своего экипажа, обладают лучшей в мире броней. В этот нет никакого преувеличения, действительно БМПТ по уровню защиты превосходит любую участвующую со стороны ВСУ тяжелую боевую машину, в том числе переданные натовцами танки "Абрамс", "Леопард-2", "Челленджер", не говоря уже о старых Т-64 и Т-72.

В видеоматериале" размещенном Минобороны РФ" можно увидеть, что для снижения эффективности различных дронов применены дополнительные экраны.

В то же время уральская разработка может жечь любой западный "подарок" на расстоянии, превышающем эффективную дальность стрельбы их орудий. ПТУР "Атака" с лазерным наведением бьет на 6000 метров.

Кроме того, имеются две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, а также два гранатомета АГС-17.

Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырёх целей одновременно.

В настоящее время экипажи "Терминаторов" группировки войск "Центр" в одном из тыловых районов проводят интенсивную подготовку перед выполнением боевых задач на линии боевого соприкосновения.

Лев Романов

Видео: Минобороны РФ