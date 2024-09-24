Войти
Вестник Мордовии

Обладая лучше в мире защитой, БМПТ способны жечь "Абрамсы" и "Леопарды"

129
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская боевая машина поддержки танков, по словам своего экипажа, обладают лучшей в мире броней. В этот нет никакого преувеличения, действительно БМПТ по уровню защиты превосходит любую участвующую со стороны ВСУ тяжелую боевую машину, в том числе переданные натовцами танки "Абрамс", "Леопард-2", "Челленджер", не говоря уже о старых Т-64 и Т-72.

В видеоматериале" размещенном Минобороны РФ" можно увидеть, что для снижения эффективности различных дронов применены дополнительные экраны.

В то же время уральская разработка может жечь любой западный "подарок" на расстоянии, превышающем эффективную дальность стрельбы их орудий. ПТУР "Атака" с лазерным наведением бьет на 6000 метров.



Кроме того, имеются две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, а также два гранатомета АГС-17.

Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырёх целей одновременно.

В настоящее время экипажи "Терминаторов" группировки войск "Центр" в одном из тыловых районов проводят интенсивную подготовку перед выполнением боевых задач на линии боевого соприкосновения.

Лев Романов

Видео: Минобороны РФ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
Leopard-2
M1 Abrams
АГС-17
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 03:36
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 03:10
  • 4922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.
  • 23.09 16:28
  • 0
О чём умолчал Зеленский, или фантазии одного «известного политолога»
  • 23.09 15:41
  • 1
Эксперт заявил, что объединение ВПК с народным создаст в РФ здоровую конкуренцию
  • 23.09 15:30
  • 0
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 23.09 14:22
  • 1
Сотни военнослужащих НАТО погибли после очередного неудачного "украинского военного сафари" (infoBRICS, Китай)
  • 23.09 14:18
  • 1
Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
  • 23.09 09:06
  • 0
Непрерывная связь – ключ к победе
  • 23.09 05:16
  • 1
«Значительный прирост ударного потенциала»: в западной прессе оценили реализацию программы истребителя Су-57
  • 23.09 03:27
  • 0
Ответ на "Хромая утка: согласится ли Байден пригласить Украину в НАТО (Фокус.ua, Украина)"