"Ядерное возрождение" России. Силам воздушного базирования сложно получить новые бомбардировщики, приходится использовать потенциал "бывалых воинов" (The Paper, Китай)

Россия по-прежнему использует Ту-95, а ведь он был разработан еще в прошлом веке. Это наводит на мысль о том, что основу российской стратегической авиации составляют «ветераны», считает Тан Цзюнь. И все же Россия активно занимается разработкой ПАК ДА. Правда, отмечает автор, все упирается в финансовую сторону вопроса.

16 июня Командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало кадры, запечатлевшие момент перехвата российского бомбардировщика Ту-95 американским истребителем F-22 у берегов Аляски. Российский стратегический бомбардировщик, способный переносить ядерные боеголовки, подлетел к Аляске в рамках миссии, призванной доказать способность нанесения дальнего удара.

Бомбардировщик Ту-95 был создан в 50-х годах прошлого века и может по праву называться "бывалым воином", а перехвативший его F-22 приняли на вооружение в начале XXI века. Тот факт, что Ту-95 все еще активно участвует в ядерном сдерживании, говорит, что в российских ядерных силах воздушного базирования преобладают "ветераны".

Среди ядерных сил наземного, морского и воздушного базирования последним уделяется меньше всего внимания, из-за чего они не могут сравниться с двумя другими. Когда получение новых стратегических бомбардировщиков откладывается на неопределенный срок, приходится "выжимать" весь потенциал "старых солдат", ограничивая тем самым развитие ядерного сдерживания.

Ядерными силами воздушного базирования управляют "ветераны"

Изначально для сбрасывания ядерного оружия применяли бомбардировщики, однако после того, как для этого научились использовать баллистические ракеты, способные лучше проникать к цели, они и стали основным способом заброса ядерного оружия, и самолеты, сбрасывающие ядерные бомбы, отошли на второй план. Ядерные силы воздушного базирования не ушли со сцены окончательно благодаря тому, что маневренность и приспособляемость к боевым условиям у бомбардировщиков значительно выше, чем у межконтинентальных ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок, к тому же они способны наносить конвенциональный удар. Поэтому ядерные силы воздушного базирования по-прежнему остаются в составе ядерных сил некоторых держав.

В марте в журнале "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) была опубликована информация, согласно которой российские ядерные силы воздушного базирования имеют в своем распоряжении 68 стратегических бомбардировщиков, в том числе 42 самолета серии Ту-95 и 16 самолетов Ту-160, при этом 50 бомбардировщиков способны наносить ядерный удар.

Самолеты серии Ту-95 были приняты на вооружение в 1956 году. Самые ранние модели уже списаны, а самый новый самолет серии - Ту-95МС, представляет собой платформу для запуска крылатых ракет большой дальности, может переносить 6-10 крылатых ракет Х-55, одну ядерную боеголовку мощностью 250 килотонн, а максимальная дальность ракеты составляет 2500 километров. Из-за небольшого количества самолетов Ту-160, большинство задач по удаленному патрулированию выполняют Ту-95МС. Ту-95МСМ - это новейшая модернизированная модель серии Ту-95, оснащенная новейшим электронным оборудованием и винтами и обладающая возможностью переносить крылатые ракеты Х-101 с обычной боевой частью и Х-102 с ядерными боеголовками. Обе ракеты обладают стелс-характеристиками, способны проникать к цели лучше, чем Х-55, дальность их полета также увеличена и может превышать 3 тысячи километров.

Бомбардировщик Ту-160 намного новее устаревшего Ту-95. Его конструкция подразумевает изменение геометрии крыла, он способен летать на сверхзвуковой скорости, его максимальная взлетная масса составляет 285 тонн, максимальная дальность полета - 15 тысяч километров, боевой радиус - 7300 километров, бомбовая нагрузка - 40 тонн, на барабанных пусковых установках в грузовых отсеках размещается 12 ракет Х-55 или крылатых ракет Х-101/102.

Президент России Владимир Путин положительно относится к самому большому в мире бомбардировщику Ту-160 и придает ему большое значение. В 2005 году в рамках учений он сам управлял Ту-160 и выпустил из него две крылатые ракеты. В январе 2018 года Путин осмотрел Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова и стал свидетелем первого полета стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По словам президента России, стратегический бомбардировщик Ту-160М - это главная сила в системе нанесения ядерного удара.

Ту-160М2 - это новейшая усовершенствованная модель бомбардировщика Ту-160. Благодаря обновлению двигателя, электронного оборудования и бортового оружия, увеличился его боевой радиус, уровень защиты и сила удара, как ядерного, так и конвенционального. Ту-160М2 планируют поставить на серийное производство в 2023 году. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщал СМИ, что в будущем ВКС будут принимать на вооружение по 3-4 таких самолета ежегодно, всего планируется создать 50 бомбардировщиков Ту-160М2.

Если план производства Ту-160М2 будет продвигаться успешно, то со временем эти бомбардировщики смогут заменить Ту-95МС и действовать совместно с бомбардировщиком ПАК ДА в рамках усиленного комплекса ядерного сдерживания.

Улучшение положения Ту-160 поможет России демонстрировать свою мощь за рубежом. В октябре 2019 года Министерство обороны сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на военно-воздушной базе Уотерклуф в ЮАР. Тогда данный бомбардировщик впервые появился на Африканском континенте. В декабре 2018 года Ту-160 совершил еще один дальний перелет, привлекший к себе повышенное внимание из-за рубежа. Бомбардировщик преодолел более 10 тысяч километров и приземлился в Венесуэле.

"Цена вопроса" или нелегкая судьба нового бомбардировщика

Производство новых бомбардировщиков Ту-160М2 поможет ядерным силам воздушного базирования решить проблему устаревания моделей самолетов, однако Ту-160М2 был сконструирован еще в 70-ые годы прошлого века, не отличается невидимостью и не в состоянии сравниться с новым американским бомбардировщиком В-21. Поэтому, чтобы дать отпор США, Россия ускоряет темпы разработки стратегического бомбардировщика нового поколения ПАК ДА.

27 мая информационное агентство ТАСС сообщило, что Россия начала создание первого опытного образца стратегического бомбардировщика нового поколения ПАК ДА, окончательная сборка должна завершиться в 2021 году. ПАК ДА - это стратегический стелс-бомбардировщик, спроектированный по схеме "летающее крыло", разработки которого ведутся в России. Считается, что в будущем данный самолет, известный также под названием "Изделие 80", придет на смену бомбардировщикам Ту-160 и Ту-95, состоящим на вооружении в настоящее время. Испытания нового бомбардировщика планируют начать в 2023 году, а в 2027 году пустить его в серийное производство.

В 2007 году ВВС России официально сформулировали технические требования к бомбардировщику дальней авиации и определили, что возглавлять разработки будет конструкторское бюро "Туполев".

Согласно требованиям Вооруженных сил России, в первую очередь ПАК ДА будет обладать стелс-характеристиками. Для этого будет снижена заметность в радиолокационном и инфракрасном областях спектра обнаружения. Такой эффект будет достигнут благодаря аэродинамической конфигурации и материалам. Чтобы уменьшить радиолокационную отражающую поверхность фюзеляжа, поверхность самолета будет выполнена из композитных материалов, отражающих радиосигнал, и радиопоглощающего покрытия. В настоящее время стелс-технологии включают в себя конфигурацию, материалы, радиоэлектронные помехи и имитацию. Проектирование внешней конструкции - это самый прямой и эффективный способ сделать летательный аппарат невидимым для оружия и радаров. Стелс-характеристики призваны ослабить отражающееся от объекта излучение, иными словами, изменение внешнего облика способствует преломлению или отражению лучей и сокращению эффективной площади объекта. Бомбардировщик ПАК ДА, спроектированный по схеме "летающее крыло", имеет внутренний оружейный отсек, а воздухозаборник находится в верхней части фюзеляжа, не давая возможности наземным РЛС отразить от них свой сигнал. К тому же, радиолокационный сигнал гасят неметаллические композиты и поглощающее покрытие. У В-2 эффективная отражающая поверхность радиолокационных волн составляет всего 0,1 квадратного метра. При создании ПАК ДА вряд ли удастся добиться подобных показателей, однако отражающая поверхность нового бомбардировщика будет значительно меньше, чем у Ту-160, у него также существенно возрастет возможность проникновения к цели.

Невидимость для инфракрасных лучей стоит на втором месте после невидимости для радаров. Инфракрасное оборудование осуществляет обнаружение и сопровождение цели благодаря определению разницы в температуре между объектом и его окружением. Иными словами, невидимость для инфракрасных лучей включает в себя экранирование, применение покрытия с низкой излучательной способностью, сдерживание тепла, а также снижение или изменение признаков объекта под инфракрасным излучением, чтобы затруднить обнаружение. Инфракрасное излучение самолетов обычно включает в себя собственное и отраженное. В случае с бомбардировщиком, инфракрасные лучи могут исходить от нагревающейся при полете обшивки, струи выхлопных газов и сопла двигателя, к тому же от самолета отражается излучение от вертикальных рассеивающихся солнечных лучей, Земли, воздуха и небесных тел. Однако при строительстве самолета в основном учитывается собственное излучение летательного аппарата, а все отраженное, например, от небесных тел, игнорируется.

Во-вторых, ПАК ДА будет обладать возможностью нанесения дальних ударов. Несмотря на то, что новый бомбардировщик обладает прекрасными возможностями проникновения к цели, ему нет необходимости рисковать и подлетать близко, ведь он оснащен крылатыми ракетами большой дальности. Больше всего пилоты данного бомбардировщика оценят возможность запуска ракеты на расстоянии в несколько тысяч километров от цели на начальном этапе ядерной или конвенциональной войны. При завоевании превосходства в условиях обычной войны, благодаря оптимальной бомбовой нагрузке самолета, можно наносить удар по цели с небольшими затратами. Развитие системы перевозки боеприпасов на бомбардировщиках позволило ПАК ДА переносить усовершенствованные крылатые ракеты Х-101/102, дальнобойность которых превышает 4 тысячи километров, а также подвешивать гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал" и Х-32 "Циркон" (так в тексте. На самом деле 3M22 "Циркон" - прим. ред.) для выполнения противокорабельных операций. Из неядерного оружия бомбардировщик предположительно будет оснащен ракетами со спутниковым наведением и неуправляемыми авиационными бомбами.

В-третьих, новый бомбардировщик сможет выполнять боевые задачи самостоятельно. В настоящее время поле боя меняется буквально на глазах. Во время ведения огня по цели бомбардировщики сильно зависят от наблюдения и изучения поля боя, информации, поступающей оттуда в режиме реального времени, а также заблаговременного планирования операции с учетом данных о цели, полученных иными способами. В прошедших войнах американские бомбардировщики В-52 и В-2 пользовались поддержкой целой информационной сети, состоящей из разведывательных спутников, разведывательных самолетов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Для самостоятельного выполнения боевых задач, бомбардировщику необходимо обладать способностью сбора данных и слежения, а также быть укомплектованным радаром с активной фазированной решеткой, поисково-разведывательным электронным оборудованием и оптико-электронной аппаратурой.

В настоящее время главная проблема, с которой сталкивается бомбардировщик ПАК ДА, носит не технический, а финансовый характер. После событий в Крыму развитие российской экономики замедлилось, к тому же немалая часть военного бюджета уходит на модернизацию ядерных сил, а на обычное вооружение остается не так уж много. В качестве примера можно рассмотреть истребитель Су-57, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Его развитие едва движется, самолет до сих пор не был официально принят на вооружение, а к 2028 году будет закуплено всего 70 с лишним самолетов данной модели. Учитывая стоимость строительства бомбардировщика В-2, ПАК ДА оказался намного дороже Су-57, а это ставит под вопрос благополучное завершение его разработки. В будущем российские ядерные силы воздушного базирования будут все-таки стремится "залатать" Ту-95 и Ту-160, и Ту-22М3М, у которого даже усовершенствовали процесс дозаправки, разделит между ними все "обязанности".