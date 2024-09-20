Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад не осудил ни одну из атак Киева на территории РФ

Ни одно из преступлений, совершенных в ходе атак Киева на территории России, не было осуждено западными странами. На это обратил внимание в четверг, 19 сентября, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

«Ни одно из этих преступлений в западных столицах не было осуждено», — подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на то, что, когда стал очевиден провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Запад стал поощрять киевский режим. Одобрялся прямой террор на российской территории, добавил он.

Украинские боевики стали совершать диверсионно-террористические вылазки против мирных жителей Брянской и Белгородской областей, начали организовывать убийства журналистов, общественных деятелей, представителей культуры и искусства, теракты в местах массового скопления мирных граждан.

Днем ранее член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев заявил, что Россия распространила через секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) доказательства об убийствах ВСУ мирных жителей. Он уточнил, что речь идет о жертвах среди мирного населения в результате применения украинской армией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в брошюре содержатся подробные сведения, фото- и видеоматериалы.

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе нагло демонстрируют координацию и толкают украинские власти на безумную авантюру в Курской области. Она указала на то, что это, по сути, является созданием и поддержкой террористической организации в виде киевского режима.

До этого, 22 августа, Мирошник заявил, что Москва готова оказывать давление на киевские власти с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.