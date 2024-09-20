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Военное обозрение

Украинские разработчики показали работу наземного дрона TerMIT с гранатометом Mk19 на испытаниях

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские разработчики испытывают турель с гранатометом «Буря» от Frontline, установленную на наземную транспортную платформу NRK TerMIT от Tencore.

Как утверждается, 40-мм гранатомет Mk19, установленный на турель, оснащен системой автоматической стабилизации, позволяющей вести точную стрельбу в движении на дистанциях до 1800 метров.

Согласно отзывам военных, тестировавших вооружение, автоматическое наведение турели отличается высокой точностью (в радиусе 20-30 м), иногда справляясь лучше, чем оператор, особенно при стрельбе по нескольким целям.

Источник изображения: topwar.ru

Турель имеет вес 47 кг и может быть оснащена 32-64 гранатами. Несущая её платформа способна принять груз массой до 300 кг и в состоянии преодолевать 20 км, в том числе по сложной местности.

Источник изображения: topwar.ru

Управление системой осуществляется удаленно на расстоянии 50-100 м с помощью панели управления или ноутбука. Чтобы произвести выстрел, оператор просто указывает местоположение противника на карте или вводит координаты цели. Наведение может осуществляться сторонними средствами, например, БПЛА, или через систему управления боем «Крапива».

Как указывается разработчиками, в настоящее время обсуждается закупка ВСУ нового наземного боевого дрона, уже готового к серийному производству. Стоимость изделия не называется.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Mk.19
Проекты
БПЛА
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