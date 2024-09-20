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Военное обозрение

Новый палубный истребитель Китая J-15B начал испытания на борту авианосца

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Источник изображения: topwar.ru

J-15B

Китайские СМИ, а вслед за ними и западная пресса сообщили о начале испытаний нового самолета на борту авианосца Liaoning, предположив, что речь идет о малозаметном истребителе J-35, который в настоящее время находится в разработке и проходит летные испытания.

Однако реальность указывает на то, что этим новым самолетом является J-15B, согласно серии изображений, которые были распространены в социальных сетях

- говорится в издании Zona Militar.

J-15B – это новая версия палубного истребителя Shenyang J-15, который входит в состав корабельного крыла авианосцев Liaoning и Shandong. Основное отличие состоит в том, что новая модификация предназначена для эксплуатации в конфигурации CATOBAR (взлет с помощью катапульты, посадка с применением аэрофинишера) в отличие от базового варианта самолета, использующего схему STOBAR (взлет с помощью трамплина, посадка с применением аэрофинишера).

Это изменение связано с тем, что J-15B предназначен для использования с авианосцев нового поколения класса Fujian, оба из которых оснащены электромагнитными катапультами.

Согласно сообщению CCTV, J-15B в начале февраля текущего года приступил к испытаниям на ВПП, имитирующим расположение и размеры летной палубы авианосца. Как тогда указывали китайские обозреватели, машина оснащается национальными двигателями WS-10; при этом ведется разработка модификации, приспособленной к эксплуатации в морских условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
WS-10
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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