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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео

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Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны.
Источник изображения: www.belvpo.com

В День народного единства Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американские “кукловоды” толкают Украину к эскалации отношений с Беларусью.

Стоит отметить, что белорусский лидер акцентировал внимание на том, что именно западные спецслужбы говорят о белорусском приграничье как о возможном месте провокации.

“Нападение на Беларусь – это третья мировая война”, – резюмировал Лукашенко.

Один из вероятных сценариев – захват плацдарма между рекой Припять и Ольманскими болотами.

Белорусским спецслужбам совместно с СВР России стало известно, что американцы указали властям в Киеве при появлении повода атаковать белорусскую инфраструктуру на южной границе и создать необходимые условия для захвата территорий.

Еще один тезис белорусского лидера, на который стоит обратить внимание – это желании Запада вывести его “с арены политических действий”. Цель исключить Беларусь из участия в мирных переговорах по Украине. Кроме того, по словам Президента, планы вооруженного нападения на страну вынашивает и “беглая” оппозиция.

Лукашенко отметил, что на Западе договорились о том, что Литва инициирует в международном уголовном суде в Гааге рассмотрение т.н. белорусского вопроса. Цель – привлечь Президента Беларуси к ответственности и выключить его из международной повестки.

Таким образом, усиление южного операционного направления и выполнение совместных мероприятий ВС РБ и ВС РФ на территории Республики выглядит наиболее адекватным и соответствует возникающим угрозам.

Николай Крылов


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Страны
Белоруссия
Литва
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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