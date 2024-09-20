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Ростех

ИИ российской разработки позволит электромобилям Атом знать своих владельцев в лицо

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Электромобиль Атом
Электромобиль Атом.
Источник изображения: Выставка-форум «Россия» / фотохост-агентство РИА Новости

Технологический партнер Госкорпорации Ростех компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей Атом системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ. Решение обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит машине подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем.

Для «распознания» водитель должен будет находиться за рулем. Аутентификацию также можно выполнить с помощью мобильного приложения. Верификация возможна даже в условиях низкой освещенности, в очках и головных уборах. При этом ИИ может отличить живого человека от силиконовой маски, фотографии и изображения на планшете.

«Наши партнеры на протяжении многих лет сохраняют свои лидерские позиции в области видеоаналитики. Сейчас команда талантливых ученых из NtechLab работает над созданием системы распознавания лиц для электромобиля Атом. Эта технология призвана сделать использование электромобиля еще более удобным и безопасным. Мы уверены, что это решение положительно повлияет на автомобильную индустрию и будет способствовать развитию интеллектуального транспорта», — сказал генеральный директор АО «Кама», разработчика электромобиля Атом, Игорь Поваразднюк.

Сейчас сервис разрабатывается для «семейных» электромобилей, где предполагается несколько водителей, например, супруги. Однако в будущем система может поставляться и в составе электромобилей для каршерингов и такси, где также требуется точное распознавание лиц водителей.

«Специфика разработки обусловлена определенными ограничениями по вычислительным ресурсам штатного бортового компьютера автомобиля. При этом функция распознавания лиц должна обеспечивать максимальную точность и быстродействие. Наши алгоритмы в этом направлении демонстрируют высокую эффективность. Это позволило нам принять участие в реализации данного проекта», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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